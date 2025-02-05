Ebrar Sitesi'nin kötü mirasında güvenli gelecek

Kahramanmaraş’ın sembol noktalarından Azerbaycan ve Trabzon caddelerinde yapılan inşaatlar büyük ölçüde tamamlandı. Kent genelinde 8 bin "Yerinde Dönüşüm" konutu inşa edilirken, yapıların büyük bir kısmı için teslim aşamasına geçildi. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Özbek köyünde de vatandaşlar yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Karakozak ailesi de bu yeni hayatın ilk sakinlerinden. Karakozak ailesi, yaşadıkları süreci şöyle anlatıyor: “Bize evimizi eşyalarıyla birlikte teslim ettiler. Bahçemize sebzeler ektik, ağaç dikiyoruz. Yeniden bir hayat kuruyoruz.” Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel değerleri de yeniden canlanıyor. Şehrin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Kapalı Çarşı ve Bakırcılar Çarşısı'nda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Deprem sonrası yapılan onarımlar sayesinde, esnaf iş yerlerini tekrar açarak faaliyetlerine devam ediyor. Geleneksel bakır işçiliğinin merkezi olan Bakırcılar Çarşısı’nda ustalar tezgahlarına dönmüş durumda, turistler ve yerel halk alışveriş yaparak çarşının eski günlerine dönmesini sağlıyor.