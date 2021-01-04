Ekonomi Efsane marka MG Türkiyeye geliyor
OTOMOTİV

​Efsane marka MG Türkiye’ye geliyor

Efsane marka MG Türkiye’ye geliyor

Suzuki ve Vespa’nın distribütörü Doğan Trend Otomotiv, efsane MG ile distribütörlük için anlaştı. Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin, “MG elektrikli SUV ZS EV’yi satışa sunacağız. Mayıs’ta teslimatlara başlayacağız. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var” dedi.

Şuaiyp Alabay Yeni Şafak
MG
MG

2020 yılında otomotiv ve motosiklet alanındaki global trendlerin öncülerinden Silence, KYMCO, Gita ve Wallbox markalarını bünyesine katan Doğan Trend Otomotiv, İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG’nin Türkiye distribütörlüğünü aldığını duyurdu.

MG DÜNYAYA HIZLA YAYILIYOR

İlk etapta markanın yüzde 100 elektrikli SUV modeli ZS EV’i satışa çıkaracaklarını belirten Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Azası ve CEO’su Kağan Dağtekin, “Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var” dedi. MG, Çinli SAIC Grubu’nun bir parçası. SAIC Grubu dünya otomotiv üretiminde önemli bir yerde bulunuyor. Yılda ürettiği 7 milyon adet otomotivle ilk sıralarda yer alıyor. MG’den ise geçen yıl 300 bin adet üretim gerçekleştirmişti. Yeni yayıldığı Avrupa pazarında ise 30 bin adede yakın satış yapmıştı. Öte yandan SAIC Grubu’nun Volkswagen, General Motors’la işbirliği bulunuyor.

Kağan Dağtekin

TÜRKİYE’DE ÜRETİM PEŞİNDEYİZ

MG markasınının Türkiye’de yer edinmesi için zamana ihtiyacı olduklarını söyleyen Kağan Dağtekin, “Bu da açıkçası en az 2 senelik bir yoğun odaklı çalışma gerektirir. MG aslında büyük bir değişimin öncü dalgası diye düşünüyoruz. Elektrikli, yeni ürün ve markaların Avrupa pazarında kartlar yeninden dağıtılıyor. Türkiye’nin önemi özellikle pandemi sonrasındaki yeni dünya düzeninde biraz daha arttı. Lojistik ve üretim anlamında Avrupa’nın yanıbaşında büyük avantaja sahibiz. MG ile ilgili hayalimiz; Türkiye’de iyi bir hacim yakalayıp inşallah bir üretim tesisini burada, Avrupa’ya da hizmet verecek şekilde kurmayı hayal ediyoruz. Öte yandan ilk başta SUV’ler, ardından 2022’de heyecan verici sedan modelleri de hem benzinli hem elektrikli olacak. MG artık herkesin kabul ettiği elektriklilerin dünyasına ağırlık veren bir ürün gamıyla geliyor” diye konuştu.

SUV’YE İLGİ YÜZDE 270 ARTTI

Dünyadaki elektrikli araç dönüşümünden ve yeni trendlerden örnekler vererek Doğan Trend Otomotiv’in 2020 yılında bu alanda önemli adımlar attığını vurgulayan Kağan Dağtekin, “Baktığımızda dünya çapında elektrikli araçların 2015-19 arasında yüzde 270 arttığını görüyoruz. 2030 yılına kadar elektrikli araçların payının yüzde 32’ye ulaşması bekleniyor. Aynı zamanda hem dünyada hem de ülkemizde SUV’lara yönelik önemli bir ilgi var. Öyle ki, Türkiye’de satılan her 3 araçtan biri artık SUV. Tabii ki, dönüşüm sadece otomobillerde yaşanmıyor. Bireysel kullanım amaçlı motosiklet talebi her geçen gün artıyor. Bu talep içerisinde elekrikli scooter’ların payı da gittikçe büyüyor. Doğan Trend Otomotiv olarak, global trendleri iyi okuyarak Türkiye’deki tüketicileri hem günümüzün hem de dönüşümün öncü araçlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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