​Eğlenceli kazanç: 9. Uluslararası Eğlence-Etkinlik Fuarı Atrax bugün başlıyor ​ ​

Pandemi ile kapalı alanlara girmek istemeyenlerin yeşil alanlara ilgisi arttı. Bu da hem kamu, hem de özel sektörün bu alandaki yatırımlarını artırdı.

Şehirlerin ekonomisinde 2,5 trilyon dolar değeri bulunan sektör, küresel çapta 5,4 milyon kişiye de istihdam sağlıyor. Eğlence parkları büyüklüğünün ise 2023 yılına kadar 89,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bu yatırımlar İstanbul’da, 3-5 Şubat'ta “Büyük Oynuyoruz” mottosu ile İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ‘9. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı Atrax’, fuarında görücüye çıkacak.

Nergis Aslan

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNLER

Fuara 17 ülkeden 197 firma katılım sağlayacak. Fuar öncesinde sorularımızı yanıtlayan Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, fuarda 200 firma olduğuna değinerek, yaklaşık 15 bin ziyaretçi beklediklerini ve fuarın çocuk girişlerine kapalı olduğunu hatırlattı.

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Aslan, geçen yıl fuarı düzenleyemediklerini, bu yıl ise yurt dışından çok talep aldıklarını söyledi. Fuarda oyun parkları, oyun makinaları, su eğlenceleri ve havuz sauna ekipmanlarının olacağını anlatan Aslan, "Türkiye bu konuda iyi bir üretici. Yerli üretici sayımız oldukça fazla. Yurt dışından da talepler yüksek" dedi. Fuarın katılımcılarından Fuat Eroğlu, 29 yıldır bu sektörde iş yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Fuar, belki 100 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluşturacak firmaların olduğu bir yer. Türkiye'nin buradan aldığı pay henüz 100 milyon dolar civarında."

Macera ve Oyun Parkları Derneği Başkanı Yusuf Daştan da şunları söyledi: "Pandemide insanlar dışarı çıkamadı. Şimdi açık alanlara çıkmak isityor. O nedenle parklarımız çok fazla talep görüyor."

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