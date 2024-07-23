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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Seren Som
09:24 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 09:27 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu son olarak 25 Haziran 2024 tarihinde toplandı.(Arşiv)
Ekonomi Koordinasyon Kurulu son olarak 25 Haziran 2024 tarihinde toplandı.(Arşiv)

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

Ekonomi yönetimi, enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik güçlü politikaları uygulamaya devam ediyor.

Para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenerek yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme hedefleniyor.


Öncelikli gündem maddesi enflasyon

Ekonomideki enflasyon başlığı, bugünkü Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun yine öncelikli gündem maddesi olacak.


Bir önceki toplantı 25 Haziran'da yapılmış, toplantı sonrası yapılan açıklamada Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başlayacağı kaydedilmişti. Aynı açıklamada "Ekonomi programının ilk yılını geride bırakırken, elde edilen kazanımlar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor" iadesine yer verilmişti.


Bu kapsamda, ekonomide elde edilen son rakamların da ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.



#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
#EKK
#Cevdet Yılmaz
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