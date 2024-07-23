Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı

Türkiye sahip olduğu tarihi zenginlikler, kültürel miras ve doğal güzellikler ile dünya turizminin önemli destinasyonlarından biri. Turizm sektörü gerek istihdam gerek bölgesel kalkınma gerekse döviz gelirleri başta olmak üzere pek çok potansiyeliyle ülke ekonomisinin büyümesine önemli katkı sunuyor. Ama; her güzel cümlenin katili bağlacımız bu sektörde de kendini göstermekten geri durmuyor. SAYILARLA TURİZM 2023 yılında turizm gelirleri bir önceki yılda göre %16,9 artmış ve 54 milyar 315 milyon