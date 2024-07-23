Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan kararlılık vurgusu: Dezenflasyon süreci başladı

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Toplantı sonrası ilk açıklama
Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ekonominin yol haritası olan 12'nci Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen eylemlerin etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uygulandığı ve olumlu sonuçları almaya devam edileceği belirtildi.
Programın temel hedefi olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş süreci tamamlandığı ve Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başladığı aktarıldı.
Cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilerken rezervlerin artmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Azalan risk primimiz sayesinde ülkemizin dış finansmana erişimi artarken finansman maliyetleri de düşmektedir. Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artması finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecimize pozitif katkı sağlamaktadır. Programımızın oluşturduğu güven ortamı sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
- Kurul'da ayrıca, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmış olmasının yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiği vurgulandı.
Bugünkü toplantıda ele alınan temel hususlara ise açıklamada şu şekilde yer verildi: