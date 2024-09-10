|
Ekonomi

Ekonomi takımının yıl sonu ajandası dolu

OVP’yi güncelleyen ekonomi ekibi yıl sonunu yoğun geçirecek. G20 hazırlık zirveleri, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı ajanda yer alan toplantılar. Ekonomi kurmayları bu toplantılarla Türkiye'deki yatırım fırsatlarını yabancı yatırımcılarla paylaşacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 02:23 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Enflasyonla mücadele noktasında adımlarını hızlandıran ve Orta Vadeli Program'ı (OVP) güncelleyen ekonomi ekibi ekim ve kasım ayında yoğun temaslar gerçekleştirecek.

G20 ZİRVESİNE ÇIKARMA YAPACAK

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği 18- 19 Kasım'da Brezilya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesine hazırlık buluşmaları ekonomi kurmaylarının önemli adresi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında mevkiidaşları ve finans dünyası ile yapılacak toplantılara katılarak Türkiye'deki fırsatları G-20 ülkelerine ve katılım sağlayan yatırımcılara aktaracak.

MEKİK DOKUYACAK

Şimşek, ekim ayında gerçekleştirilecek olan IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında, çeşitli toplantılara katılacak. Bu toplantılarda ikili görüşmeler ve uluslararası finans çevreleriyle görüşmeler yapacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenecek 29’uncu Taraflar Konferansına (COP29) katılım sağlayarak finans çevreleri görüşmelerinde mekik dokuyacak.

YATIRIMLARA ZEMİN HAZIRLIĞI

Kasım ayı içerisinde ABD’nin başkenti Vaşington’da düzenlenecek olan İklim Yatırım Fonlarının (CIF) Komite Toplantılarına ekonomi kurmayları katılacak. Türkiye'de OVP ve diğer tedbirlerle birlikte yaşanan olumlu gelişmelerin yatırımlara ve yatırımcılara pozitif etkileri aktarılacak. Böylece yıl sonuna kadar birçok toplantıya katılacak ekonomi ekibi hem yurtdışında yapılacak yatırımlara hem de Türkiye'de yapılacak yatırımlara zemin hazırlayacak. Söz konusu zirvelere Şimşek’in yanı sıra kabineden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da katılımı bekleniyor.



#OVP
#Ekonomi
#G20
27 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çabuk uyumak için hangi dua okunur? İşte uyku getiren dualar