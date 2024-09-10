Ekonomi takımının yıl sonu ajandası dolu

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği 18- 19 Kasım'da Brezilya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesine hazırlık buluşmaları ekonomi kurmaylarının önemli adresi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında mevkiidaşları ve finans dünyası ile yapılacak toplantılara katılarak Türkiye'deki fırsatları G-20 ülkelerine ve katılım sağlayan yatırımcılara aktaracak.

Şimşek, ekim ayında gerçekleştirilecek olan IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında, çeşitli toplantılara katılacak. Bu toplantılarda ikili görüşmeler ve uluslararası finans çevreleriyle görüşmeler yapacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenecek 29’uncu Taraflar Konferansına (COP29) katılım sağlayarak finans çevreleri görüşmelerinde mekik dokuyacak.

Kasım ayı içerisinde ABD’nin başkenti Vaşington’da düzenlenecek olan İklim Yatırım Fonlarının (CIF) Komite Toplantılarına ekonomi kurmayları katılacak. Türkiye'de OVP ve diğer tedbirlerle birlikte yaşanan olumlu gelişmelerin yatırımlara ve yatırımcılara pozitif etkileri aktarılacak. Böylece yıl sonuna kadar birçok toplantıya katılacak ekonomi ekibi hem yurtdışında yapılacak yatırımlara hem de Türkiye'de yapılacak yatırımlara zemin hazırlayacak. Söz konusu zirvelere Şimşek’in yanı sıra kabineden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da katılımı bekleniyor.