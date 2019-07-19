Ekonomi Ekonomi tınlamadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomi tınlamadı

Piyasalar, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarma ve yaptırım tehdidini hiç umursamadı. Tahvil gösterge faizi yüzde 17,76 ile son bir yılın en düşük değerine geriledi. Borsa İstanbul dört ay aradan sonra 101 bin sınırın aştı. Kurların yükseleceği beklentisinin aksine dolar/TL seviyesi 5,69 ile sabit kaldı.

İbrahim Acar Yeni Şafak
Borsa İstanbul (Arşiv)
Borsa İstanbul (Arşiv)

Türkiye’nin hava güvenlik sistemi konusunda egemenlik hakkını kullanmaktan vazgeçmeyerek sergilediği dik duruş, piyasaları coşturdu. ABD; Türkiye’nin F35 programından çıkarıldığını resmen duyurması piyasalarca sakin karşılandı. Bu kararı rağmen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun haftaya yapması beklenen faiz indirimine odaklı piyasada dolar/TL'de 5,70’in altında, Avro/TL ise 6,40’ın altında kalmayı sürdürdü.

FİTCH VE F35 KARARINA RAĞMEN

S-400 teslimatının başlamasıyla geçtiğimiz cuma günü 5,7780 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, hafta sonunda TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yaptığı açıklamalar ve Fitch'in not indirimine rağmen aşağı yönlü bir seyir izliyor. Piyasada dolar/TL hafta başından bu yana 5.73-5.67 bandında, Avro/TL ise 6.37-6.40 bandında seyrediyor.

BORSA İSTANBUL COŞTU

ABD’nin yaptırım şımarıklığının artık para etmediğini gösteren ikinci önemli gelişme ise dün Borsa İstanbul cephesinde yaşandı. Borsa İstanbul ulusal 100 Endeksi, dört ay aradan sonra 101 bin sınırın aştı. Güne yatay bir seyirle başlayan endeks, ilk gün boyunca alıcılı bir seyir izledi. Günün ilk yarısını 589 puan yükselişle 100 bin 396 puandan tamamlayan endeks, ikinci yarıda da yükselişini sürdürdü. Aylar sonra 102 bin sınırına yaklaşan Borsa İstanbul, günü 101 bin 566 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortala yüzde 1,76 değer kazandı.

GÖSTERGE FAİZİ ÇAKILDI

Türkiye’nin iki yıllık tahvilinin gösterge faizi son bir yılın en düşük değerine geriledi. Son olarak 1 Haziran 2018’de yüzde 17,74 puandan kapanan gösterge tahvil faizi dün yüzde 5,3 gerileyerek 17,76 seviyesine düştü. Geçen yıl ekim ayında yüzde 27’ye kadar fırlayan gösterge tahvil faizi, ocak ayında yüzde 20’nin altına düşse de mayısın ilk haftasında tekrar yüzde 24 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

REKLAM

GÖZLER HAFTAYA YAPILMASI BEKLENEN FAİZ İNDİRİMİNDE

Analistler kısa vadede piyasa için en önemli verinin Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK)’nın yapması beklenen faizi indirimi gösterirken, yabancı yatırımcıların artık fazla işlem yapmaması ve son dönemde yoğun alım yapan yerli bireysel yatırımcının dolar talebinin azalması da Türkiye piyasalarındaki olumlu seyri destekliyor. Doların yükselmesini baskılayan unsur ise ABD Merkez Bankası Fed'den faiz indirim beklentisinin küresel risk iştahını desteklemesi olarak dikkat çekiyor.

Çavuşoğlu: Çok ciddiye almaya gerek yok
DÜNYA
Çavuşoğlu: Çok ciddiye almaya gerek yok
Teröristin fotoğrafı yayınlandı

Teröristin fotoğrafı yayınlandı

Türk diplomatı şehit eden teröristin kimlik bilgileri yayınlandı.
Resmen Galatasarayda

Resmen Galatasaray'da

​​Sarı kırmızılı kulüp yıldız futbolcunun maliyetini açıkladı.
NATOyu zaafa uğratacak

NATO'yu zaafa uğratacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 yorumu.
Yaptırım düşünmüyorum

Yaptırım düşünmüyorum

​ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması.
İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail şiddetini anlatan videoyu beğenen diplomat hedefte.
Planlı terör saldırısı

Planlı terör saldırısı

IKYB, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Yol haritamız netleşiyor

Yol haritamız netleşiyor

'F-35 olmadan neler yapabiliriz?' sorusu yanıtını buldu.
Kartal AİHL'de<br>gelenek bozulmadı

Kartal AİHL'de
gelenek bozulmadı

​2019 YKS'de Türkiye dereceleri art arda geldi.

TBMM'den ortak bildiri

TBMM'den ortak bildiri

'Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarını yerinde buluyoruz.'

Taziye telefonu

Taziye telefonu

​Erbil'de Başkonsolosluk görevlisi diplomat, şehit edilmişti.
Rahatsızlığı<br> dile getirdi

Rahatsızlığı
dile getirdi

İbrahim Kalın, Bolton ile F-35'leri görüştü.
YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

​Adaylar, tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

İlk 6 ay içerisinde 88,2 milyar dolar seviyesine çıktı.
İstanbul'da<br> yol çöktü

İstanbul'da
yol çöktü

Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.