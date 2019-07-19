Ekonomi tınlamadı

Türkiye’nin hava güvenlik sistemi konusunda egemenlik hakkını kullanmaktan vazgeçmeyerek sergilediği dik duruş, piyasaları coşturdu. ABD; Türkiye’nin F35 programından çıkarıldığını resmen duyurması piyasalarca sakin karşılandı. Bu kararı rağmen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun haftaya yapması beklenen faiz indirimine odaklı piyasada dolar/TL'de 5,70’in altında, Avro/TL ise 6,40’ın altında kalmayı sürdürdü.

FİTCH VE F35 KARARINA RAĞMEN

S-400 teslimatının başlamasıyla geçtiğimiz cuma günü 5,7780 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, hafta sonunda TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yaptığı açıklamalar ve Fitch'in not indirimine rağmen aşağı yönlü bir seyir izliyor. Piyasada dolar/TL hafta başından bu yana 5.73-5.67 bandında, Avro/TL ise 6.37-6.40 bandında seyrediyor.

BORSA İSTANBUL COŞTU

ABD’nin yaptırım şımarıklığının artık para etmediğini gösteren ikinci önemli gelişme ise dün Borsa İstanbul cephesinde yaşandı. Borsa İstanbul ulusal 100 Endeksi, dört ay aradan sonra 101 bin sınırın aştı. Güne yatay bir seyirle başlayan endeks, ilk gün boyunca alıcılı bir seyir izledi. Günün ilk yarısını 589 puan yükselişle 100 bin 396 puandan tamamlayan endeks, ikinci yarıda da yükselişini sürdürdü. Aylar sonra 102 bin sınırına yaklaşan Borsa İstanbul, günü 101 bin 566 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortala yüzde 1,76 değer kazandı.

GÖSTERGE FAİZİ ÇAKILDI

Türkiye’nin iki yıllık tahvilinin gösterge faizi son bir yılın en düşük değerine geriledi. Son olarak 1 Haziran 2018’de yüzde 17,74 puandan kapanan gösterge tahvil faizi dün yüzde 5,3 gerileyerek 17,76 seviyesine düştü. Geçen yıl ekim ayında yüzde 27’ye kadar fırlayan gösterge tahvil faizi, ocak ayında yüzde 20’nin altına düşse de mayısın ilk haftasında tekrar yüzde 24 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

REKLAM

GÖZLER HAFTAYA YAPILMASI BEKLENEN FAİZ İNDİRİMİNDE

Analistler kısa vadede piyasa için en önemli verinin Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK)’nın yapması beklenen faizi indirimi gösterirken, yabancı yatırımcıların artık fazla işlem yapmaması ve son dönemde yoğun alım yapan yerli bireysel yatırımcının dolar talebinin azalması da Türkiye piyasalarındaki olumlu seyri destekliyor. Doların yükselmesini baskılayan unsur ise ABD Merkez Bankası Fed'den faiz indirim beklentisinin küresel risk iştahını desteklemesi olarak dikkat çekiyor.