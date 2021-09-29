Ekonomi Ekonomik güven 41 ayın en yüksek seviyesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomik güven 41 ayın en yüksek seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ekonomik güven eylülde aylık bazda yüzde 1,6 artışla 102,4'e yükselerek 41 ayın en yüksek değerine ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ekonomik güven endeksi eylül ayında yükseldi
Foto/arşiv

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Eylül ayında 100,8’den 102,4 değerine yükseldi. Bu değer 41 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks, Nisan 2018'de 103 seviyesinde bulunuyordu.

Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %1,8 oranında artarak 79,7 değerini, reel kesim güven endeksi %1,0 oranında artarak 113,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi de %0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı.

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