Ekonomik güven 41 ayın en yüksek seviyesinde

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Eylül ayında 100,8’den 102,4 değerine yükseldi. Bu değer 41 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks, Nisan 2018'de 103 seviyesinde bulunuyordu.
Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %1,8 oranında artarak 79,7 değerini, reel kesim güven endeksi %1,0 oranında artarak 113,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı.
İnşaat sektörü güven endeksi de %0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı.