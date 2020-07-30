Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Ekonomik güven Temmuz ayında yükselişe geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomik güven Temmuz ayında yükselişe geçti

Ekonomik güven endeksi Haziran ayındaki 73.5 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 11.8 artışla 82.2 değerine yükseldi. Güven endeksindeki artış, imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor.
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 10.7 artarak 99.4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20.2 artarak 66.7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9.6 artarak 94.6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 11.6 artarak 87.0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında yüzde 2.7 azalarak 60.9 değerini aldı.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Bakan Albayrak: Türkiye'nin gücünü yeniden göstereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" dedi.

20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Muğla’dan Haziran ayında en fazla ihracat Yunanistan’a yapıldı
EKONOMİ
Muğla’dan Haziran ayında en fazla ihracat Yunanistan’a yapıldı

126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti
GÜNDEM
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti

Abone Ol Google News
Vakalar arttı: Valilik harekete geçti

Vakalar arttı: Valilik harekete geçti

​Kurban Bayramı'nda bunları yapmak yasaklandı.
Dünyaya mesaj verilirdi

Dünyaya mesaj verilirdi

İslam dünyasının vitrini olan Osmanlı'da bayramlar nasıldı?
Türkiyede ilk: Müjdeli haber Ankaradan

Türkiye'de ilk: Müjdeli haber Ankara'dan

5 aydır aşı çalışmalarını sır gibi saklıyorlardı.
İYİ Parti'de Aylin Cesur isyanı

İYİ Parti'de Aylin Cesur isyanı

​Isparta İl Başkanı ve yedi ilçe başkanı zehir zemberek açıklama ile istifa etti.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler.
CHP, PKK'ya <br>toprak verecek!

CHP, PKK'ya
toprak verecek!

​​CHP hazırladığı özerlik raporu ile PKK'ya diyet borcunu ödeyecek.

Akın akın gidiyorlar

Akın akın gidiyorlar

​Bayram trafiği gece boyu devam etti.
Bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı saat kaçta?

​İl il Kurban Bayramı namazı saatleri.
F-16'larımız Azerbaycan'da

F-16'larımız Azerbaycan'da

​Kardeş Azerbaycan'a güven, Ermenistan'a korku verilecek.
Hangi taşı kaldırsalar çıkıyor

Hangi taşı kaldırsalar çıkıyor

İncelemeye gelen ekipler şaşkına döndü.
Koca'dan küresel<br>firmalara rest

Koca'dan küresel
firmalara rest

Koronavirüs kitine 9,8 liradan fazla vermeyiz.
İşkencenin<br>adı 'defile'

İşkencenin
adı 'defile'

​FETÖ'cüler askerle böyle dalga geçmiş.
Avrupa'da ikinci<br>dalga paniği

Avrupa'da ikinci
dalga paniği

​Koronavirüs aşısı çalışmaları yapan firma aşının fiyatını açıkladı.
Çocuk katilleri

Çocuk katilleri

​PKK'lı hainler Suriye'de yüzlerce çocuğu kaçırıp vahşi yöntemlerle öldürüyor.
PKK'yı<br>'Yıldırım' çarptı

PKK'yı
'Yıldırım' çarptı

Mehmetçik hainlerin inlerine giriyor.
İşte<br>bayram kuralları

İşte
bayram kuralları

​Bakan Koca madde madde sıraladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.