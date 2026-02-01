Ekonomiye 45 milyar dolarlık mobilya katkısı

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından fuarla eş zamanlı olarak "Mobilyaya Değer Katanlar-Basın Ödülleri" töreni düzenlendi. Törende sektördeki sürdürülebilirliğe katkı sunan gazetecilere plaket takdim edildi. Yaptığı haberlerle sektöre katkı sağlayan Yeni Şafak da ödüle layık görülen kurumlar arasında yer aldı.

500 BİN İSTİHDAM

Törende konuşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün son 20 yılda Türkiye ekonomisinde güçlü bir ayrışma gösterdiğini vurgulayarak, sektörün imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu söyledi. Güleç, üretim tarafında yaklaşık 260 bin kişinin istihdam edildiğini, mağaza çalışanlarıyla birlikte bu sayının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Güleç, serbest bölgeler de hesaba katıldığında sektörün 5 milyar 150 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığını belirterek, "Son 20 yılda birikimli olarak Türkiye ekonomisine 45 milyar dolar döviz kazandırdık" dedi.







