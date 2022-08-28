Ekonomiye 500 milyarlık katkı: 18 milyon ton gıda çöpe gitmeyecek mama olacak

Türkiye sıfır atık ve iklim değişikliği ile mücadelede uygulamaya aldığı çalışmalarla tüm dünyada örnek projelere imza atarken, şimdi de yeni bir proje Tarım Bakanlığı tarafından devreye alındı. “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Yan Ürünler Yönetmeliği”nde değişikliğe giden Bakanlık, 9 Ağustos'ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle artıklarından hayvan yemi üretimi ile ilgili hususların Bakanlıkça belirlenmesi ve lokanta artıklarının kompost gübre ve kedi-köpekler için mamaya dönüştürülmesi konusunda altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesini istedi. Böylece Türkiye’de değeri 555 milyar lirayı bulan ve yıllık 18 milyon tona ulaşan gıda israfının da önüne geçilmesi planlanıyor. Yayımlanacak tebliğ ile de yemek artıklarının toplanması, tasnifi, taşınması, işlenmesi, ambalajlanması ile bunları yapabilecek işletmelere ilişkin koşullar düzenlenecek.

REKLAM

SIFIR ATIK SÜRECİNE KATKI

Çalışma kapsamında yerli mama makinesi üreticileri de kolları sıvadı. Türkiye’nin ilk yerli mama makineleri üreticisi OPSİS Group Yönetim Kurulu Başkanı Taner Mirzabey, “MRZ Çevre Teknolojileri Şirketi olarak 2009’dan bu yana gıda atıklarından 24 saatte kompost ve kedi-köpek maması yapabilen makineleri üretiyoruz. Türkiye’nin hemen her ilinde makinelerimiz yer aldığı gibi ihracat çalışmalarını da başlatmış bulunuyoruz. ‘İsraf olmasın mama olsun’ sloganıyla çıktığımız sıfır atık yolunda, ülkemize fayda sağlayan sürdürülebilirlik projeleri için çalışıyoruz” dedi. Türkiye’de gıda atıklarının yılda 18 milyon ton civarında olduğunun tahmin edildiğini anlatan Mirzabey şu bilgileri paylaştı.

Arşiv

603 BİN ÇÖP KAMYONU GEREKLİ

“Bununla beraber, TÜİK, her yıl BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Ulusal Envanter Raporu yayınlıyor. Nisan 2022 raporunda, belediye katı atık miktarı 34,75 milyon ton olarak yer aldı. Buradaki atığın yüzde 52,09'unun gıda artığı olduğu dikkate alındığında, çöplerdeki atık gıda miktarı 18,1 milyon tonu buluyor. Raporda, atılan gıdayı taşımak için 603 bin çöp kamyonu gerektiği tespiti de yer aldı.”

REKLAM

Atıklar 24 saatte dönüşüyor