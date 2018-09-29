Eksiği yok fazlası var

Ekonomistler, cari işlemler hesabının yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez fazla vermesini bekliyor. Dış ticaret açığının ağustosta belirgin gerilemesinin ardından, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 11 Ekim'de açıklayacağı ödemeler dengesi istatistiklerine çevrildi.

Temmuz döneminde 1 milyar 751 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabının, ağustosta cari fazla vermesi tahmin ediliyor. Cari fazla en son Eylül 2015’te verilmişti.

2,5 MİLYAR $ FAZLA BEKLENİYOR

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, ağustos ayı cari işlemler dengesine ilişkin, "Dış ticaret verisinden sonra, ağustos ayında cari denge 2,5 milyar dolar fazla verebilir diye düşünmekteyiz. Geçen yılın aynı ayında cari denge 922 milyon dolar açık vermişti" ifadelerini kullandı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI %59 AZALDI

Bunun yanında bir müjdeli haber de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ağustos ayına ve ocak-ağustos dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinin açıklanmasıyla geldi. Dış ticaret açığı, geçen ay 2 milyar 422 milyon dolarla 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 59 düşüşe işaret etti. Son 12 aylık dış ticaret açığı da temmuzdaki 83 milyar 758 milyon dolardan 80 milyar 266 milyon dolara geriledi.