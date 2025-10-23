Elektrik faturalarında yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı: EPDK'dan otomatik tazminat dönemi ve yeni sayaç sistemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinde kalite standartlarını yükseltmek, aynı zamanda tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla Elektrik Kalite Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında, uzaktan iletişim özellikli sayaçların kullanımı ve veri aktarım süreçleri yeniden düzenlendi. Buna göre dağıtım şirketleri, 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni ya da değiştirilen sayaçlardan elde edilen verileri kayıpsız şekilde sisteme işleyecek. Uzaktan haberleşme özelliği bulunmayan sayaçlardaki bilgiler ise en fazla altı ayda bir sisteme aktarılacak.









Yeni düzenlemeyle, hırsızlık, yangın ve dış müdahalelerden kaynaklanan kesintiler “dışsal” olarak sınıflandırılırken, 00.00–06.00 saatleri arasında 30 dakikayı aşmayan kısa süreli manevra kesintileri de planlı kesintiyle bağlantılı olması halinde bildirimli sayılacak. Ayrıca “dağıtılmayan enerji” tanımı uzun süreli kesintilerle sınırlandırılırken, kaçak kullanım ve sayaç arızalarından kaynaklanan tüketimler bu hesaba dâhil edilmeyecek.









Kesinti tazminatında yeni dönem





Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte kesinti tazminatı hesaplama formülüne “K katsayısı” eklendi. Yeni formül, “ÖTMSÜRE = SBSÜRE + (TKSÜRE - ESÜRE) x K x DB x OT” olarak güncellendi. K katsayısı 2, sabit bedel ise 40 lira olarak belirlendi. Yıllık tüketimi 365 kilovatsaatin, günlük ortalaması ise 1 kilovatsaatin altında olan abonelere tazminat ödenmeyecek. Enerji kesintisini kendi talebiyle yaptıran özel transformatörlü kullanıcılar da bu ödemeden yararlanamayacak.





20 günde ödeme zorunluluğu





Dağıtım şirketleri, belirlenen tazminatları 20 gün içinde ödemekle yükümlü olacak. Süresi içinde yapılmayan ödemeler, abonenin faturasından mahsup edilecek. Mahsup işleminin de gerçekleşmemesi durumunda, ödenmeyen tazminatın 1,2 katı şirketin gelir tavanından düşülecek. Tüketiciler, tazminat haklarını ve ödeme durumlarını ilgili dağıtım şirketlerinin internet siteleri üzerinden sorgulayabilecek.









Kalite standartları genişletildi





Yeni düzenleme ile ticari kalite ihlallerinde tazminatlar artık tüketici başvurusu gerekmeksizin otomatik olarak ödenecek. Süresi içinde ödeme yapılmayan tutarlar, faturalardan düşülecek. Abonelik iptali sonrası kullanıcıya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla bilgilendirme yapılacak, ödeme tercihinde bulunanlara ise en geç 5 iş günü içinde nakit ödeme gerçekleştirilecek. Ayrıca tedarik şirketleri, her yıl yapılan tazminat ödemelerini 30 Nisan’a kadar EPDK’ye bildirmekle yükümlü olacak.





Geçmiş dönem için geçici hüküm





Dağıtım şirketleri, 2024 ve öncesine ait veri düzeltmelerinde mevcut tazminat hükümlerine tabi olmayacak. 31 Aralık’a kadar yapılan düzeltmeler için eski uygulama geçerli olacak; bu tarihten sonraki düzeltmelerde ise yeni tazminat bedelleri esas alınacak. Önceki dönemlere ait ödenmemiş tazminatlar, değiştirilen 27. ve 39. madde hükümlerine göre ödenecek. Ayrıca Elektrik Kalite Yönetmeliği’ndeki bazı teknik tablolar, birim ifadeleri ve abone tanımları da güncellendi.



