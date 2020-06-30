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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak

Beklenen haber geldi: Elektriğe 3 ay zam yok

BOTAŞ'tan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yönelik beklenen açıklama geldi. Alınan karar doğrultusunda elektriğe gelecek 3 ay boyunca zam yapılmayacağı öğrenilirken, doğal gazda ise, konut hariç, yüzde 12.5'e varan indirim yapıldı.

Haber Merkezi AA
Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak.
Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti. BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi.

Bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira

Doğal gazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi.

Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Bakan Dönmez Twitter'dan duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaza yapılan indirimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğal gaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğal gaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak."

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