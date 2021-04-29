Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Elektrikli araç satışında rekor 2020de 120 milyar dolarlık satış yapıldı
OTOMOTİV

Elektrikli araçlar, 2020'de 120 milyar dolarlık satışla rekor kırdı

Elektrikli araç satışında rekor: 2020'de 120 milyar dolarlık satış yapıldı

Dünyada satılan elektrikli araçların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre rekor (yüzde 41) artışla 3 milyon oldu. Tüketiciler elektrikli araçlara 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 120 milyar dolar harcama yaptı. Geçen yılki rekor büyümeyle, dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı 10 milyonu aştı. Avrupa 2020'deki toplam elektrikli araç satışlarının yaklaşık yüzde 47'sini oluşturdu ve yıllık bazda satışlarda ilk kez Çin'i geride bıraktı.

Haber Merkezi AA
Elektrikli araçlar, 2020de 120 milyar dolarlık satışla rekor kırdı
Arşiv

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel Elektrikli Taşıtlar 2021 raporuna göre, küresel otomotiv endüstrisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de büyük bir şok yaşadı ve bir önceki yıla göre yüzde 16 daraldı.

Otomotiv pazarındaki daralmaya rağmen, geçen yıl dünya genelinde satılan elektrikli araçların sayısı yüzde 41 artışla 3 milyon seviyesinde gerçekleşti. Elektrikli araç satışları geçen yıl dünyadaki toplam araç satışlarının yüzde 4,6'sını oluşturdu.

Bakan Dönmez: 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz
EKONOMİ
Bakan Dönmez: 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz

Tüketicilerin elektrikli araçlara yaptığı harcama 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 50 artarak 120 milyar doları buldu. Aynı zamanda, hükümetlerin elektrikli araçlara sağladığı destek ve teşvikler de 14 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen yıl elektrikli araç satışlarında rekor olarak kayda geçen bu artışla, dünyada kullanımda olan toplam elektrikli araçların sayısı 10 milyonu aştı.

Ayrıca, toplam elektrikli kamyonet, kamyon ve otobüslerin sayısı da yaklaşık 1 milyona ulaştı. Bu dönemde halka açık hızlı ve yavaş şarj ünitesi sayısı 1 milyon 300 bin oldu.

Ucuz elektrikli MG Türkiye’de
EKONOMİ
Ucuz elektrikli MG Türkiye’de

Geçen yıl küresel elektrikli araç filosunun toplam elektrik tüketimi 80 teravatsaatin üzerinde gerçekleşti. Bu tüketim Belçika'nın bugünkü elektrik tüketimine karşılık gelirken, elektrikli araçların talebi küresel elektrik tüketiminin yüzde 1'ini oluşturdu.

Şarj istasyonu 2022’de hazır
TEKNOLOJİ
Şarj istasyonu 2022’de hazır

Avrupa ilk kez Çin'i "solladı"

Avrupa, geçen yıl ilk defa Çin'i geride bırakarak 1,4 milyon adet satışı gerçekleştirdi ve 2019'a göre satışları ikiye katladı. Çin'deki elektrikli araç satışları ise bu dönemde yüzde 9 artışla 1,2 milyon adet olarak kayıtlara geçerken, ABD'de 295 bin elektrikli araç satıldı.

Çin'in toplam elektrikli araç filosu geçen yılki satışların ardından 4,5 milyona, Avrupa'nın ise 3,2 milyona yükseldi.

Dünyada elektrikli taşıtlarındaki büyümede, hükümetlerin izlediği destekleyici politikalar, ülkelerin elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere sunduğu teşvikler, marka ve model çeşitliliği ve batarya üretimindeki maliyetlerin düşmeye devam etmesi gibi sebepler etkili oldu.

Araç üreticileri geçen yıl tüketicilere 370 elektrikli araç modeli sunarken, bu rakam 2019'a göre yüzde 40 artış gösterdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 140 artış

Elektrikli araç satışlarındaki büyüme bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Bu dönemdeki satışlar geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 140 yükseldi.

Söz konusu dönemdeki artışta Çin'de 500 bin, Avrupa'da ise 450 bin adet elektrikli araç satışı belirleyici rol oynadı.

2030'da 145 milyon elektrikli araç yollarda

Dünyada elektrikli araç pazarının gelecek 10 yılda önemli bir büyüme kaydedeceğini öngören rapora göre, mevcut politikalar ve eğilimler ışığında 2030'da yollardaki toplam elektrikli araç, ağır vasıta, kamyonet ve otobüslerin sayısı 145 milyona ulaşacak.

Öte yandan, hükümetlerin uluslararası iklim ve enerji hedeflerini hızlandırmaları durumunda bu rakam 230 milyonu bulabilir.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, elektrikli araçların dünya çapında sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması için olmazsa olmaz bir rol oynadığını belirterek, "Mevcut satışlar oldukça cesaret verici fakat iklim ve enerji hedeflerimiz satışların daha hızlı şekilde artmasını gerektiriyor. Hükümetler, ekonomik toparlanma paketlerini kullanarak batarya üretimi ve şarj altyapısı geliştirmeye yatırım yapılmasını sağlamalı ve elektrikli araçların daha hızlı şekilde entegrasyonu gerçekleştirilmeli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili'ni test etti
FOTOĞRAF 32
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de Bilişim Vadisi’nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programı sonrası yerli otomobili test etti.
Title
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Erdoğan, programı sonrası yerli otomobili test etti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili'ni test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programı sonrası yerli otomobili test etti.


Abone Ol Google News
Şarküteride dehşet

Şarküteride dehşet

​Genç kadın kocasının önünde öldürüldü.
Bu gurur hepimizin

Bu gurur hepimizin

​Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı paylaşımı.
Savunma Sanayii Başkanı Demirden Yunanistana: Sahada gücün kimde olduğunu görürler

Beş bin 280 güvenlik gücü katılıyor.

​Bakan Soylu 'Katliam önlendi' diyerek açıklamıştı.

Saatler kala il çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu.

Güzel yer<br>yapmışsın kendine

Güzel yer
yapmışsın kendine

​Evin gizli bölmesinde saklanan iki kadın polis ekiplerince yakalandı.
ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

​Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Dünya genelinde vaka sayısı 150 milyonu aştı.
Bizi ikna<br>etmeniz gerekiyor

Bizi ikna
etmeniz gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a S-400 cevabı.
Biden’a her alanda net cevap verilecek

Biden’a her alanda net cevap verilecek

​Soykırım iftirası AK Parti MKYK'da değerlendirildi.
Sınavlar 17 Mayıs sonrasında

Sınavlar 17 Mayıs sonrasında

​Ziya Selçuk tam kapanma ve eğitimi Yeni Şafak'a değerlendirdi.
Bu son<br>kapanma olsun

Bu son
kapanma olsun

​Kurallara uyulması halinde vakalarda ciddi düşüş öngörülüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.