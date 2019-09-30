Ekonomi Elektrikli otomobil maliyeti düşüyor
OTOMOTİV

Elektrikli otomobil maliyeti düşüyor

LeasePlan, 2019 yılına ait merakla beklenen Araç Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Rapora göre, Norveç ve Hollanda’da elektrikli araç sahibi olmanın maliyeti dizel veya benzinli bir araca göre daha uygun. Avrupa’da bir otomobil maliyeti ortalam 617 avro olurken, söz konusu maliyetin elektrikli araçlar için 854 avro, dizel araçlar için 612 avro ve benzinli araçlar için 596 avro olduğu ortaya koyuluyor. Türkiye’de ise dizel yakıtlı bir aracın aylık maliyeti 609 avro.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

LeasePlan, 2019 yılına ait Araç Maliyet Endeksi’ni açıkladı. 18 Avrupa ülkesindeki araç sahipliği ile kullanım maliyetlerinin kapsamlı analizini içeren rapor, elektrikli araçların rekabet gücünün daha da arttığını ortaya koydu.

Rapora göre, Norveç ve Hollanda’da elektrikli araç sahibi olmanın maliyeti dizel veya benzinli bir araca göre daha uygun. Birleşik Krallık ve Danimarka’da ise elektrikli araçlar ile diğer araçlar arasındaki makas her geçen gün daralıyor. Avrupa’da bir otomobile sahip olma maliyetinin aylık ortalama 617 avro olduğu belirtilen analizde; söz konusu maliyetin elektrikli araçlar için 854 avro, dizel araçlar için 613 avro ve benzinli araçlar için 594 avro olduğu ortaya koyuluyor. Türkiye’de ise dizel yakıtlı bir araca sahip olmanın aylık maliyeti 609 avro.

Fotoğraf: Arşiv

TÜRKİYE DİZELDE SEKİZİNCİ SIRADA

Türkay Oktay

Araç Maliyet Endeksi’ni değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Avrupa’da elektrikli araçlar ile dizel veya benzinli araçlar arasındaki fiyat farkının daraldığı çok net görülüyor. Bu da elektrikli araçların her geçen yıl daha rekabetçi hale geldiğini ortaya koyuyor. Elektrikli araçların ülkemizde daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli. Türkiye’de henüz elektrikli araç pazarı tam olarak oluşmadığı için bu anlamda bir veri yok.

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Ülkemizde en büyük payı dizel yakıtlı araçlar oluşturuyor. Türkiye, dizel yakıtlı bir araca sahip olma maliyeti açısından endekse katılan ülkeler arasında İsviçre’nin hemen ardından 8’inci sırada yer alıyor. Ülkemizde dizel yakıtlı bir araca sahip olmanın aylık maliyeti 609 avro yani ortalama 3 bin 800 lirayı buluyor” dedi.

KUZEY AVRUPA’DA MALİYET DÜŞÜYOR

LeasePlan CEO’su Tex Gunning de, “Araç Maliyet Endeksi’miz, özellikle devlet teşviklerinin olumlu etki yarattığı Kuzey Avrupa’da olmak üzere elektrikli araçların artık çok daha uygun maliyetli hale geldiğini göstermektedir. Diğer ülkelerde maliyet farkının kapandığını görmek memnuniyet verici olmakla birlikte, halihazırda herkesin elektrikli araç kullanabilmesini sağlamak için yapılması gereken çok şey var. Avrupa genelinde devletlerin ileriye dönük adım atması ve uzun vadeli çevreci girişimler ile elektrikli araçların tüm sürücüler için yaygın seçenek olmasını sağlayacak altyapı projelerini hayata geçirmesi gerekmektedir” dedi. Araç kullanmanın maliyetinin en yüksek olduğu ülkelerin başında Hollanda ve Norveç geliyor. Hollanda’da dizel bir araca sahip olmanın aylık ortalama maliyeti 937 avro iken, benzinli araç maliyeti 783 avro, elektrikli araç maliyeti 872 avro.

EN UCUZ ARAÇLAR İNGİLTERE’DE

Norveç’te ise dizel bir araca sahip olmanın aylık ortalama maliyeti 821 avro, benzinli bir araca sahip olmanın maliyeti 851 avro, elektrikli araç maliyeti ise 833 avro. Sonuç olarak elektrikli araçlar iki ülkede de daha ucuz konumlanıyor. GSYİH dikkate alındığında araç sahipliği maliyetinin en düşük olduğu ülkeler Yunanistan ve İngiltere iken, en yüksek maliyetlerin Hollanda ve İtalya’da olması dikkatleri çekiyor. Yunanistan’daki sürücüler yalnızca 410 avro aylık ortalamayla dizel yakıtlı bir araca sahip olabiliyor.

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