Elektrikliye benzinli gibi hızlı dolum Şarjda itici güç Togg

Arşiv.
Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, elektrikli otomobillerin şarj süresi için "Minimum 3-4 saat gerektiren şarj operasyonlarının önümüzdeki orta vadede belki akaryakıtlı dolumla aynı süreye gelmesini öngörüyoruz” dedi.
EVİN İKİNCİ DEĞİL TEK ARACI OLMA YOLUNDA
Altınay, bazı modellerde 10-15 dakikada yüzde 80 şarja ulaşabildiğine dikkat çekti. “Artık yarım saati bile konuşmadığımız örnekler olmaya başladı” diyen Altınay, otomobil şarjında hız kadar yaygınlığın da önemli olduğunu dile getirdi. Altınay, "Şu anda bizim operatörümüzde, Edirne'den Hakkari'ye, Datça'dan Iğdır'a bir müşteri yolculuk yapabiliyor. Hem de çok fazla bekleme yapmasını gerektirmeyecek şekilde. Geçen seneye kadar evin ikinci aracı olan elektrikli araç, bugün artık evin tek aracı olacak noktaya gelmiş durumda. Bundan 13-14 ay öncesine gittiğimizde, 5 operatör vardı. Biz bunlardan birisiydik. Bugün 150'ye yakın şarj operatörü var. Bunların yüzde 10-15'inin sahadaki uygulamasının canlı olduğunu görüyoruz ama bu iştahı gösteriyor" ifadesini kullandı.
TOGG KAYGIYI AZALTTI
Yerli otomobil Togg'un sektöre etkisini de değerlendiren Altınay, "Biz 15 yıldır bu sektörün içindeydik ama son 1 yıldaki ivmenin arkasında başta Togg var. Togg hem ilgiyi artırdı, hem kafadaki soru işaretlerinin azalmasına yardımcı oldu. Son iki aya baktığımızda yeni üye sayımızın en yüksek paydaşının Togg olduğunu görüyoruz. Global üreticiler de Türkiye'ye çok daha fazla model getiriyor. Togg sayesinde güvenlik ve şarjla ilgili kaygıların çok azaldığını, ilginin çok arttığını görebiliyoruz" dedi.