Elektrikliye benzinli gibi hızlı dolum Şarjda itici güç Togg

Altınay, bazı modellerde 10-15 dakikada yüzde 80 şarja ulaşabildiğine dikkat çekti. “Artık yarım saati bile konuşmadığımız örnekler olmaya başladı” diyen Altınay, otomobil şarjında hız kadar yaygınlığın da önemli olduğunu dile getirdi. Altınay, "Şu anda bizim operatörümüzde, Edirne'den Hakkari'ye, Datça'dan Iğdır'a bir müşteri yolculuk yapabiliyor. Hem de çok fazla bekleme yapmasını gerektirmeyecek şekilde. Geçen seneye kadar evin ikinci aracı olan elektrikli araç, bugün artık evin tek aracı olacak noktaya gelmiş durumda. Bundan 13-14 ay öncesine gittiğimizde, 5 operatör vardı. Biz bunlardan birisiydik. Bugün 150'ye yakın şarj operatörü var. Bunların yüzde 10-15'inin sahadaki uygulamasının canlı olduğunu görüyoruz ama bu iştahı gösteriyor" ifadesini kullandı.