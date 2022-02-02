Ekonomi Elektrikte fatura 40 lira düşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrikte fatura 40 lira düşecek

‘Düşük Kademe’ limitinin yüKkeltilmesiyle elektrikte tasarruf fırsatı da arttı. Tasarrufun neredeyse imkânsız olduğu 150 kilovatsaat üst limitinden 210 kilovatsaate çıkarılması, tüketimi kontrol edilebilir hâle getirdi. 37 milyon mesken abonesini kapsayan düzenleme sayesinde faturada ayda 40 liralık ucuzlama bekleniyor.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Elektrikte fatura 40 lira düşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, önceki günkü kabine toplantısının ardından açıklanan düzenlemeyle, en düşük tarifede günlük 5 kilovatsaat(kWh) olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarı 7 kilovatsate çıkarıldı. Dolayısıyla kademeli tarifede düşük tüketim miktarı aylık 150kWh’den 210 kWh’e yükseldi.

Kademeli tarifedeki yeni düzenlemeyle birlikte 210 kWh’e kadar olan tüketimler artık kilovatsaat başına 1,37 lira ile çarpılarak hesaplanacak. 210 kWh üzeri tüketimler ise 2,06 lira ile çarpılacak.

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ELEKTRİK FATURALARI ORTALAMA 40 LİRA DÜŞECEK

Elektrik faturalarında 60 kilovatsaatlik kullanım daha düşük tüketim kapsamına alınırken, fiyat katsayısı üzerinden hesaplandığında faturalarda aylık ortalama 40 liralık bir düşüş öngörülüyor. Düzenleme yaklaşık 37 milyon mesken abonesini kapsıyor.

Faturaların kesim tarihi aralığı 25 gün ila 35 gün arasında değişiklik gösterebilirken, kademeli elektrik fiyatlandırması gün sayısına göre hesaplanıyor. Yani 33 günlük tüketim üzerinden gerçekleşen faturalandırmada, gün sayısı ile günlük tüketim hakkı olan 7 kilovatsaat çarpılıyor. Üzerindeki tüketim ise yüksek kademeden fiyatlandırılıyor.

HESAPLAMA GÜNLÜK TÜKETİM ÜZERİNDEN

Daha önce kamuoyunda faturaların kesim tarihleriyle alakalı pek çok şikâyet ortaya çıkarken, tüketiciler faturaların gün sayısının aşıldığını ve bu sebeple düşük kademe tüketimin aşıldığını dile getirmişti. Bu konuyla alakalı elektrik dağıtım şirketlerinden yapılan açıklamada, hesaplamanın aylık tüketim hakkı üzerinden değil günlük tüketim üzerinden yapıldığı ve bu şekilde fatura oluşturulduğu dile getirilmişti.

BiRiM FiYATINI EPDK BELiRLiYOR

  • Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi, mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) ait. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak kademeli tarife de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturuyor. Üçer aylık dönemlerde geçerli olmak üzere fiyatlar kamuoyu ile paylaşılıyor.

KADEMELİ TARİFE NASIL HESAPLANIYOR?

Abonelerin tüketim miktarları baz alınarak hesaplama yapılan bu tarifede, günlük ortalama 7 kilovatsaate (kWh) kadar olan tüketimler Düşük Tüketimli Kademe’den, bu limitin üzerinde kalan tüketimler ise Yüksek Tüketimli Kademe’den hesaplanarak faturalandırılıyor. İki tüketimin toplamına, dağıtım bedeli ve mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dahil edilerek toplam fatura oluşturuluyor.

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Elektrik tüketimi ocakta %7 arttı

  • Türkiye’nin elektrik tüketimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,05 artarak 28,6 milyar kilovatsaat oldu. Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 11 milyon 172 bin kilovatsaatle 18 Ocak’ta, en düşük tüketim ise 755 milyon 89 bin kilovatsaatle 1 Ocak’ta gerçekleşti. Aynı dönemde elektrik üretiminde de yüzde 6,48 artış gözlendi. Toplam üretim 28,6 milyar kilovatsaat oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarına yeni düzenleme
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarına yeni düzenleme

Elektrik tarifesine yeni düzenleme: Faturaya kaç lira yansıyacak belli oldu
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacağını duyurmuştu.
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Bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağı açıklanmıştı.
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Bloomberg HT'nin haberine göre; Türkiye'de hanelerin ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 230 kWh.
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42 TL DÜŞMÜŞ OLACAK<br><br>Eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.
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Eskiden 370,8 TL iken fatura 210 kWh limitine göre hesaplandığında 328,9 TL’ye düşecek.
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Yani yüzde 11,3 daha düşük fatura demek.
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Aynı hesaba göre 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin 253 kilovatsaate ulaşan faturası ise aylık 418,2 TL'den 376,2 TL'ye inecek.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU<br><br>Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
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\"Bir başka önemli konu da elektrik faturalarında yaşanan artışlardır.
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Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğal gaz fiyatları 10 kat artarken biz ülkemizde bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik.
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Uzunca bir süre doğal gazda yüzde 75, elektrik faturalarında yüzde 50 sübvansiyon uyguladık.
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Yılbaşı itibariyle enerji piyasalarında sürdürülebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık.
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Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat, hatta üç kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik.
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Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz.
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Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir\"
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Elektrik tarifesine yeni düzenleme: Faturaya kaç lira yansıyacak belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim kotasının aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu. Karara göre, eski ve yeni tarife limiti hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL'lik bir indirim olacak. Peki yeni elektrik tarifesine göre faturalar nasıl hesaplanır? İşte detaylar...


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