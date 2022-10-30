Elektronik gözler millileşip keskinleşti

ASELSAN, elektro-optik alanında geliştirdiği yeni elektro-optik ürünlerini SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda sergiledi. ASELSAN'ın tasarladığı elektro-optik keşif gözetleme sistemlerinde kullanılan ve bugüne kadar yurt dışından temin edilen soğutmasız kısa dalga boyu kızılötesi dedektör takımları millileştirildi. Kısa dalga boyu kızılötesi bandında algılama yapan dedektörler, görüş mesafesinin azaldığı sisli ve dumanlı ortam koşullarında yüksek performanslı görüntüleme imkanı sağlıyor.
SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ
Hem sivil hem de askeri uygulama alanları bulunan söz konusu teknoloji, Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı (MGEO) tesislerinde yer alan temiz odalarda ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirildi. 640x512 çözünürlüğe sahip soğutmasız kısa dalga boyu kızılötesi dedektörün seri üretimine başlandı. Termal görüntüleme sistemlerinin en kritik bileşeni olan mikrobolometre tipindeki kızılötesi dedektör takımları da millileştirildi. Dedektörler, soğutmaya ihtiyaç duymaması nedeniyle düşük güç tüketimi olan ve hafif elektro-optik keşif gözetleme sistemlerinde ve kızılötesi arayıcı başlıklarda kullanılıyor.