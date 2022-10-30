Ekonomi Elektronik gözler millileşip keskinleşti
TÜRKİYE EKONOMİSİ DİĞER

Elektronik gözler millileşip keskinleşti

ASELSAN, yeni elektro-optik ürünlerini SAHA EXPO’da sergiledi. Millileştirilen kısa dalga boyu kızılötesi bandında algılama yapan dedektörler, görüş mesafesinin azaldığı sisli ve dumanlı ortam koşullarında yüksek performanslı görüntüleme imkanı sağlıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektronik gözler millileşip keskinleşti
ASELSAN.

ASELSAN, elektro-optik alanında geliştirdiği yeni elektro-optik ürünlerini SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda sergiledi. ASELSAN'ın tasarladığı elektro-optik keşif gözetleme sistemlerinde kullanılan ve bugüne kadar yurt dışından temin edilen soğutmasız kısa dalga boyu kızılötesi dedektör takımları millileştirildi. Kısa dalga boyu kızılötesi bandında algılama yapan dedektörler, görüş mesafesinin azaldığı sisli ve dumanlı ortam koşullarında yüksek performanslı görüntüleme imkanı sağlıyor.

SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ

Hem sivil hem de askeri uygulama alanları bulunan söz konusu teknoloji, Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı (MGEO) tesislerinde yer alan temiz odalarda ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirildi. 640x512 çözünürlüğe sahip soğutmasız kısa dalga boyu kızılötesi dedektörün seri üretimine başlandı. Termal görüntüleme sistemlerinin en kritik bileşeni olan mikrobolometre tipindeki kızılötesi dedektör takımları da millileştirildi. Dedektörler, soğutmaya ihtiyaç duymaması nedeniyle düşük güç tüketimi olan ve hafif elektro-optik keşif gözetleme sistemlerinde ve kızılötesi arayıcı başlıklarda kullanılıyor.

Erdoğan ailesitercihini yaptı

Erdoğan ailesi
tercihini yaptı

​Emine Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: Hepsi güzel ama...
Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çok sayıda ölü ve yaralı var

​Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı.
Togga ilişkin yeni detay: Satış sonrası servis hizmetini doğrudan Togg verecek

- İlk ön satışlar Şubat'ta olacak- Şubat ayında fiyatı açıklanacak- 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda göreceğiz

​Bir otomobilden fazlası: 2030'a kadar 1 milyon üretim planlanıyor!

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni kimler aldı?

TOGG CEO'su Karakaş yeni modellerin tasarımını ilk kez gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.