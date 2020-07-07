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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elli istasyonda bin kişiye iş

Akaryakıt dağıtımında nadir yerli şirketlerden olan Class Petrol, yılsonuna kadar 50 yeni istasyon açma kararı aldı. Şirket bu yatırımla en az 1.000 kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen hızla toparlanma sürecine girerken, salgına inat yatırımlar da devam ediyor. Koronavirüs sürecinde yatırımlarını daha da artırma kararı alan şirketlerden biri de Naifoğlu Holding bünyesindeki Class Petrol oldu. 50’nci istasyonunu geçtiğimiz günlerde Bodrum’da açan Class Petrol yılsonuna kadar 50 şube açarak en az bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

50 YENİ İSTASYON

Mahsun Uslu (Soldan üç)

Yüzde 100 milli ve yerli dağıtım şirketi olduklarını hatırlatan Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu “Sayın Cumhurbaşkanımızın; ‘Zaman yatırım zamanıdır, yatırım olacak ki üretim artsın, istihdam olsun’ açıklaması sonrası bünyemizde bulunan Class Petrol’ü hızla büyütmeye karar verdik. Yılsonuna kadar 50 yeni istasyonumuzu faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar istihdam sağlamış olacağız” dedi. Uslu açılacak her bir istasyonun 20-50 kişi aralığında istihdam sağlayacağına dikkat çekti.

ÖNCE EGE VE MARMARA

  • Mahsun Uslu, bu ay içinde 2’si İstanbul olmak üzere ardından Çeşme ve Alanya ile yatırımlarına devam edeceklerini belirterek “Bizler ne kadar yatırım yaparsak ülke ekonomisine o kadar katkı sağlamış olur ve bunun mutluluğunu yaşarız. El birliği ile ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs sürecinden bir an önce çıkacağımıza inanıyorum” dedi. Naifoğlu Holding 2018 yılında da bünyesindeki Class Petrol ve Norm Gaz bayilerinde yüzde 10 indirim yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
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