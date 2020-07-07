Elli istasyonda bin kişiye iş

Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen hızla toparlanma sürecine girerken, salgına inat yatırımlar da devam ediyor. Koronavirüs sürecinde yatırımlarını daha da artırma kararı alan şirketlerden biri de Naifoğlu Holding bünyesindeki Class Petrol oldu. 50’nci istasyonunu geçtiğimiz günlerde Bodrum’da açan Class Petrol yılsonuna kadar 50 şube açarak en az bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

50 YENİ İSTASYON

Mahsun Uslu (Soldan üç)

Yüzde 100 milli ve yerli dağıtım şirketi olduklarını hatırlatan Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu “Sayın Cumhurbaşkanımızın; ‘Zaman yatırım zamanıdır, yatırım olacak ki üretim artsın, istihdam olsun’ açıklaması sonrası bünyemizde bulunan Class Petrol’ü hızla büyütmeye karar verdik. Yılsonuna kadar 50 yeni istasyonumuzu faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar istihdam sağlamış olacağız” dedi. Uslu açılacak her bir istasyonun 20-50 kişi aralığında istihdam sağlayacağına dikkat çekti.

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