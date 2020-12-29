Ekonomi Emeklilere güzel haber Maaşlar erken ödenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emeklilere güzel haber: Maaşlar erken ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Ocak ayının 1’i ve 3’ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde, kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız.” dedi.

  • Bu kapsamda aylıklarını her ayın 1’inci günü almakta olanlara bugün, 2’nci ve 3’üncü günü almakta olanlara 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, 4’üncü ve 5’inci günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021’de ödeme yapılacak.

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