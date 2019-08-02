Ekonomi Emeklilere bayram ikramiyesinde tarih belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emekliye bin lira bayram ikramiyesinde tarih belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesinde tarih belli oldu

Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan ve dini bayramlarda verilmesi planlanan biner liralık bayram ikramiyesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 8 ve 9 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram ikramiyelerinden 12 milyonu aşkın kişi yararlanacak.
Bayram ikramiyelerinden 12 milyonu aşkın kişi yararlanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 8 ve 9 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

10.8 MİLYAR TL ÖDENECEK

"Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak."

  • Selçuk, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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