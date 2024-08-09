Emekliye indirim protokolü

‘Emekliler Yılı’ kapsamında, 2024 yılı boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SGK), 30 büyükşehirde 3 bin 350 işletme ile emeklilere özel indirim protokolü imzaladı. İl müdürlükleri aracılığıyla protokoller gerçekleştiriliyor.





İZMİR BİN 410 İŞLETMEYLE LİDER

Emekliler.gov.tr adresinden duyurulan ve artış nedeniyle sürekli güncellenen işletmelerde başı, bin 410 işletme ile İzmir çekiyor. İzmir’i, 553 işletme ile Ankara, 253 işletme ile Kocaeli, 139 işletme ile Mardin takip ediyor. İstanbul’da 43, Bursa’da ise sadece 1 işletme bulunuyor. Diğer büyükşehirler ve emeklilere indirim yapan işletmeler ise şöyle: Balıkesir 23, Adana 12, Antalya 42, Aydın 72, Denizli 30, Diyarbakır 5, Erzurum 30, Eskişehir 12, Gaziantep 10, Hatay 14, Kahramanmaraş 23, Kayseri 18, Konya 14, Malatya 11, Manisa 134, Mersin 26, Muğla 37, Ordu 25, Sakarya 12, Samsun 22, Şanlıurfa 5, Tekirdağ 64.





1 KG BAKLAVAYA 250 GR DONDURMA

İndirim yapanlar arasında, tamir tadilat işlerinde işçilik parasında indirime giden işletmeler de bulunuyor. 1 kilo baklava alana 250 gram dondurma hediye eden işletmeler de var. Düğün salonlarında emeklilerin çocuklarına yüzde 50 indirim yapan yerler ile gelinlik ve damatlık alımında emekli çocuklarına indirim sağlayan firmalar da yer alıyor. Bazı şehirlerde emeklilere ucuz konaklama imkanı sunulurken, akaryakıtta litre başı 2 lira indirim yapan firmalar bulunuyor. Otobüslerde yüzde 20, trende yüzde 10, kamunun sosyal tesislerinde yüzde 50’lere varan indirimler sağlanırken bu indirimler bazı sendikaların tesislerinde daha yüksek oranlara ulaşıyor.





TÜRKIYE GENELINDE 5 BIN 500’Ü BULDU

Emeklilere sağlanan haklar ile emeklilere özel ayrıcalık, indirim ve kampanyaların yer aldığı www.emekliler.gov.tr sitesinin tıklanması 7,5 milyonu aştı. Hayata geçirilen Emekli Danışmanı Uygulaması hizmeti ile günde ortalama 5 bin emekliye hizmet veriliyor. 81 ilde emeklilere özel birçok alanda indirim anlaşması sağlandı. Toplamda 5 bin 500 üzerinde yerel firma ile indirim anlaşması sağlandı.





EMEKLI OLANA ERDOĞAN’DAN SMS

İlk defa emekli olanlara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kısa mesaj gönderilme sistemi geliştirildi. Bugüne kadar emekli olan 40 bin 492 vatandaşa Cumhurbaşkanı’nın mesajı SMS olarak iletildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda emeklilere verilen promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarıldı. Halihazırda emeklilere bankalarca 24 bin TL'ye varan promosyon veriliyor.



