Emin Üstün’ün acı günü

Merhume Üstün, ardından da Gerede Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Merhume Mesrure Üstün’ün cenaze namazında başta Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün olmak üzere ailesi ve yakınları, Emin Grup Yönetim Kurulu Üyeleri, Emin Grup Çalışanları, Gerede Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Gerede’nin önde gelen isimleri ve şehir dışından gelen sevenleri katıldı. Annesi merhume Mesrure Üstün’ün vefatına ilişkin olarak kısa bir açıklama yapan Emin Üstün, “Kıymetli validemiz Hacı Mesrure Üstün’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Cenab-ı hak rahmet eylesin, mekanı cennet, Ruhu şad olsun. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar başımız sağolsun” dedi.

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