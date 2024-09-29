Emlakta fırsatçıya ceza yağdı

Faizlerde indirim beklentisiyle birlikte satılık ev ilanlarında fiyat oyunları hemen devreye girdi. Özellikle bir kamu bankasının konut kredisi faiz oranını düşürmesini fırsata çevirmek isteyen emlak işletmeleri ilan fiyatlarında fahiş artışa gitti. Konut fırsatçıları, yapılan takip sonucu tespit edilerek para cezasına çarptırıldı. Ticaret Bakanlığı, eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesine toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlık, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce, ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin geçen hafta denetlendiğini paylaştı.

Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, "Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.