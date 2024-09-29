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Ekonomi
Emlakta fırsatçıya ceza yağdı

Emlakta fırsatçıya ceza yağdı

Ekonomi Servisi
04:0029/09/2024, Sunday
G: 29/09/2024, Sunday
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanlığı, eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesini tespit etti. Konut kredisi faizlerindeki düşüşü fırsata çevirmek isteyen emlakçılara toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uyguladı.

Faizlerde indirim beklentisiyle birlikte satılık ev ilanlarında fiyat oyunları hemen devreye girdi. Özellikle bir kamu bankasının konut kredisi faiz oranını düşürmesini fırsata çevirmek isteyen emlak işletmeleri ilan fiyatlarında fahiş artışa gitti. Konut fırsatçıları, yapılan takip sonucu tespit edilerek para cezasına çarptırıldı. Ticaret Bakanlığı, eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesine toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlık, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce, ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin geçen hafta denetlendiğini paylaştı.


FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK

Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, "Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Açıklamada, ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.



#Ekonomi
#emlak
#fırsatçı
#ceza

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