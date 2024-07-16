En düşük emekli maaşı belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olduğunu söyledi.









AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini yapmak için bilgilendirmek için bir aradayız. Toplamda 53 maddeden oluşuyor. Uzun zamandır çalışılan kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum.





Şu anda hali hazır durum içerisinde bu kanun teklifinin dışında sanki bambaşka konular çalışılıyor gibi dezenformasyon amaçlı bilgilerin olduğunu ifade etmek isterim. Çalışmadığımız, üzerinde herhangi bir inceleme yapmadığımız bir metin haline getirmediğimiz birçok konu varmış gibi basınla paylaşıldı. 53 maddeyi incelediğinizde paylaşılan hususların hiçbirinin olmadığını görmüş olacaksınız.





Öncelikli olarak kısa vadeli prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz.

Yurt dışına çıkış harcı 500 TL olacak. "

En düşük emekli aylığı belli oldu

En düşük emekli maaş zammıyla ilgili emeklilerin beklediği karar bugün açıklandı.





En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.





AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığı zammına ilişkin 10 Bin TL olarak öngörülen asgari ödeme tutarını da 12 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

'3 milyon kişi etkilenecek'

"Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayısı içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde Temmuz ve Aralık ayı dönem içerisinde 3 milyon kişi etkilenecek. Bütçeye maliyeti 33 milyar TL'dir."





(Kiradan yüzde 20 vergi alınmasına ilişkin) Maalesef bizim çalışmadığımız konularda daha önceden basına böyle bilgiler verildi. Teklifimizde bu konuda öyle bir öneri yer almıyor. İlerleyen zamanlarda bu konularda neler yapılabilir. Maliye ve Hazine Bakanlığımızın çalışacağı teklifler olabilir.





Asgari gelir vergisi kapsamındaki düzenleme teklifimizde yer almıyor. Doktor, diş hekimi gibi faaliyetler gösteren gelir mükelleflerimiz belli zaman aralıklarında hasılat tespitine yönelik denetimler yapılacak. Bu tespitler yapıldığında ortalama bir rakam çıkacak. Burada ortaya çıkan farkın yüzde 20'den fazla olması halinde işlem yapılacak."







