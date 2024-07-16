En düşük emekli maaşı netleşiyor

En düşük emekli maaşına ek zam için sürdürülen çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Taban emekli aylığına yapılacak iyileştirmeye yönelik düzenleme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirilecek.

ERDOĞAN'A SUNULACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti’nin ekonomi kurmayları geçtiğimiz hafta hummalı bir çalışma yürüttü. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesi bugün TBMM'ye getirilecek ve ardından görüşmeler başlayacak. Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunulacak.

Edinilen bilgilere göre; en düşük emekli maaşı için masadaki ilk seçeneklerden birisi 11 bin 500 lira oldu. Ancak bu oranın zamma yansıması en az ihtimal olarak değerlendiriliyor.

AYLIK MALİYET 5,5 MİLYAR LİRA

En güçlü ihtimaller arasında 12 bin lira formülü de var. Eğer bu çalışma kabul görürse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar lira olacak. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olması da üzerinde yoğun olarak durulan düzenlemelerin başında geliyor. Bu seçenek gerçekleşirse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 5,5 milyar lirayı bulacak. Çalışmanın detaylarını bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklayacak. Daha sonra düzenleme vergi paketine eklenecek.

KAMUDA TASARRUF GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine toplantısında enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek. Deprem bölgesinde sürdürülen alt yapı çalışmaları ile kalıcı konut inşaatlarındaki son durum da gündem maddeleri arasında. Ayrıca Gazze, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü, Suriye ile yeni dönem ve nüfus politikası tedbirleri de Kabine'de gündeme gelecek.







