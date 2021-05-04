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Ekonomi En iyi nisan ihracatı 18,8 milyar dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​En iyi nisan ihracatı: 18,8 milyar dolar

Türkiye’nin ihracatı nisan ayında yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracatımız, ilk çeyrekte daha da ivmelenerek milli gelir büyümesinin en güçlü bileşeni haline gelmiştir. Göstergeler Türkiye ekonomisindeki güçlü gidişata işaret etmektedir” dedi.

İbrahim Acar Yeni Şafak
​En iyi nisan ihracatı: 18,8 milyar dolar
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin nisan ihracat rakamlarını Ankara’da açıkladı. Toplantıya, Bakan Muş’un yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

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18,8 MİLYAR DOLAR NİSANLARIN ZİRVESİ

  • Muş, Türkiye’nin ihracatının 2021 yılının ilk çeyreğinde daha da ivmelenerek milli gelir büyümesinin en güçlü bileşeni haline geldiğini belirterek şunları söyledi: “2021 yılının ilk çeyreğinde ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 17,2 oranında artarak 50 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 9,6 oranında artış ile 61 milyar dolar olmuştu. Nisan ayında da ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik.” Pandemi öncesi 2019 yılı ile karşılaştırıldığında ihracatın Nisan ayında yüzde 22,3 oranında arttığının görüldüğünü belirten Bakan Muş, ihracatın pandemi öncesi seviyelerin üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.

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HEDEFLERİ AŞMA ZAMANI

2021 yıl sonuna ilişkin Orta Vadeli Program hedefi 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştıklarını belirten Bakan Muş, “Halihazırda yıllıklandırılmış ihracatımız ile bu hedefi zaten aşmış bulunuyoruz. Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanıdır” şeklinde konuştu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

  • Nisan ayı ithalatının 2020 yılı Nisan ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolarak olarak gerçekleştiğini dile getiren Bakan Muş, “Aylık ithalatımız pandemi öncesi dönemle karşılaştırıldığında, 2019 yılı Nisan ayına göre ithalatımızın yüzde 21,1 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Böylece, Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara gerilemiştir. Bir diğer ifadeyle 2021 yılı Nisan ayında dış ticaret açığımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,5 milyar dolar azalmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 19,5 puan artışla yüzde 66,2’den yüzde 85,7’ye yükselmiştir. Enerji ithalatı hariç tutulduğunda ise ihracatın ithalatı karşılama oranı 25,8 puan artış ile yüzde 97,7 olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıya katıldı. Bakan Muş'a yeni görevinde başarılar dileyen TİM Başkanı İsmail Gülle, kendisine İstanbul silueti işlenmiş bir porselen tabak hediye etti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıya katıldı. Bakan Muş'a yeni görevinde başarılar dileyen TİM Başkanı İsmail Gülle, kendisine İstanbul silueti işlenmiş bir porselen tabak hediye etti.

MAYISI DA REKORLA TAÇLANDIRACAĞIZ

İhracatçıların pandemi sürecinde beklentilerin çoğunun karşılandığını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye dünyadaki tedarikteki değişimi çok iyi okudu. 2021’de 200 milyar dolar ve onun sonrasında da önümüzdeki yıllarda 250 milyar dolar ve üzerindeki bir ihracata gidecek potansiyeli görüyoruz. Fabrikalarımız, kapanma sürecinden hiç etkilenmeden dün çalıştılar, yarın da çalışacaklar. Bunu inşallah mayıs sonunda da yeni bir ihracat rekoruyla taçlandırmak istiyoruz” dedi.

OTOMOTİV YİNE LİDER

  • Otomotiv endüstrisi, nisan ayında 2 milyar 465 milyon 647 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Otomotiv endüstrisini 2 milyar 162 milyon 321 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 657 milyon 801 bin dolarla çelik sektörü takip etti. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,6’sını oluşturan tarım grubunda yüzde 33,9 yükselişle 2 milyar 360 milyon 229 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3 pay alan madencilik grubunda da yüzde 69,6 artışla 558 milyon 471 bin dolarlık ihracata imza atıldı. Nisan’da en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 654 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 182 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 33 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il de sırasıyla 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu. Nisan ayında, Türk Lirası ile açılan beyannamelere göre, 176 ülkeye toplam 5,63 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat yapıldı.
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