En Yakıt'tan filo yönetimine tam çözüm

1. ELEKTRİK VE AKARYAKIT TÜKETİM TAKİBİ:

Filodaki her bir aracın hangi tarihte, ne kadar elektrik veya akaryakıt tükettiğini anlık olarak izlemek mümkün. Böylece tüm operasyonel süreçlerde şeffaflık artarken gereksiz harcamaların da önüne geçiliyor. Ayrıca araç bazlı analizlerle, hangi aracın ne kadar verimli çalıştığı gözler önüne seriliyor.