Ekonomi Endonezya Büyükelçisinden Albayraka ziyaret
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Endonezya Büyükelçisi’nden Albayrak’a ziyaret

Endonezya Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ı ziyaret etti. Türkiye ile Endonezya arasındaki ticareti büyütmeye çalıştıklarını belirten Büyükelçi, “1.6 milyar dolar olan ticaret hacmini 2023’te 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Büyükelçi İkbal’in ziyaretinde Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat hazır bulundu.
Büyükelçi İkbal’in ziyaretinde Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat hazır bulundu.

Endonezya Büyükelçisi Dr.Lalu Muhammed İkbal, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Ziyarette Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat hazır bulundu. Görüşme sonrası Büyükelçi İkbal, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve 2023 hedeflerini anlattı.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, ziyarette Büyükelçi İkbal’a hediye takdim etti.

ÖNÜMÜZ AÇIK

Türkiye ve Endonezya’nın gelişmiş iki ülke olduğunu söyleyen İkbal, “Özellikle sanayi sektöründe büyük fırsatların olduğunu görüyoruz. Bizler İslam dünyasındaki iki ülkeyiz. Çok daha parlak bir geleceğimiz var. İslam dünyası başta olmak üzere bütün dünya ülkeleri Türkiye’den faydalanabilir. Endonezya ve Türkiye arasında birçok alanda potansiyal var ve iki ülke arasındaki potansiyeli ortaya çıkartacak bir adım atılmalıdır. Bu adımı attığımız zaman ticari alanda daha güzel ve verimli işlere imza atmış olacağız” dedi. Ekonomik bağı güçlendirerek iki ülke halkının kaynaşması için Albayrak Grubu’nu ziyarette bulunduğunu ifade eden İkbal, “Halk olarak birbirimizi tanımıyoruz. Benim görevim bu iki ülke halkını kaynaştırmak ve tanıtmaktır” şeklinde konuştu.

2023 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ

İkbal şunları kaydetti: “Siyasi ve kültürel anlamda iki ülke arasında bir sorun bulunmuyor ve iyi bir ilişkimiz var. Önümüzdeki süreçte bilim ve teknoloji alanında işbirliğimizi güçlendireceğiz. Bu iki alanda ortak bir proje üretmeliyiz. Bunu yaptığımız zaman aramızdaki yakınlaşma daha da güçlenecektir. Savunma sanayii alanında ortak proje yürütüyoruz. Bu sektörü diğer alanlara da yaymayı planlıyoruz” dedi. İki ülke arasında 1.6 milyar dolar ticaret hacminin bulunduğunu belirten İkbal, “Bu potansiyelin çok altında bir rakam olarak gözüküyor. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile temaslarda bulundu. Yapılan görüşmelerde ticaretin 2023 yılına kadar 10 milyar dolara ulaşması düşünülüyor. Bu da ticaretin her yıl 2 milyar dolar artması anlamına geliyor. Böylece hem devlet hem de özel sektörde bu atılıma destek olunmalıdır. Destekler sayesinde 2023 hedefine ulaşacağımızı hep birlikte göreceğiz.”

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