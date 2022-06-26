Endüstriyel utfak sanayiinde zirveye oynuyoruz

Türkiye, endüstriyel mutfak üretiminde dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkelerini geride bırakma başarısı gösterdi. Sektör, her yıl ortalama yüzde 10 büyüyerek, Avrupa'nın ikinci büyük endüstriyel mutfak ekipmanları üreticisi haline geldi.

İHRACATI YÜZDE 35 ARTTI

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis Ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Başkanı Güçlü Kaplangı, sektörün, genel mutfak eşyaları ihracatı içinde yüzde 40 payla önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. 2020 yılında 1,83 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaplangı, 2021 yılında bu rakamın yüzde 35,2 artırarak 2,43 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi. Sektörün, 2022 hedefi ise 2,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek.

Güçlü Kaplangı

ÇİN’DEKİ TALEP TÜRKİYE’YE KAYDI

Türkiye’nin, üretim gücü ve markalaşan sektörüyle endüstriyel mutfak sektöründe 5 ekol ülkeden biri olduğunu belirten Kaplangı, “Çin’deki iş gücü maliyetlerinin artması, lojistik krizi, navlun maliyetlerindeki artış, Çin’deki gelişmelerle talep, Türkiye’ye kaydı. Bizim elimiz bir iki ay dolu ama Avrupa’nın 4-5 ay dolu. Kapasitelerimiz boşluğu dolduracak yeterlilikte değil, yatırım yapmamız ve üretimi artırmamız lazım” dedi.

KALİFİYE ELEMAN SORUNUMUZ VAR

Sektörde çalışacak kalifiye eleman bulamadıklarını belirten Kaplangı, “Bu alandaki ihtisas OSB’leriyle maliyetlerimizi düşürebileceğimiz gibi Ar-Ge merkeziyle inovatif ürün geliştirmede daha atak olabiliriz. OSB’nin içerisinde kurulacak meslek liseleriyle kalifiye eleman sorunumuzun önüne geçebiliriz” dedi. Sağlık ve turizm alanındaki talebe dikkat çeken Kaplangı, “Sağlık sektörünün tedarikçileri arasında yer alıyoruz. Hastanelerin birçok alanında üretimimiz var” diye konuştu.

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YÜKSEK FAİZ YATIRIMA ENGEL

Borçlanma faizlerinin yüzde 30-35 düzeyinde olduğunu ve bunun yatırımları engellediğini belirten Güçlü Kaplangı yüksek oranlara dikkat çekti. Kaplangı, şunları söyledi: “Bu durumun ı uzun vadede sürdürülebilir olması zor. Yatırım yapmamız lazım ama yatırım yapmak için birikim gerekli. Dernek olarak büyümeye yönelik yatırımın devletle birlikte gerçekleşmesini istiyoruz. İhtisaslı organize sanayi bölgeleriyle, fabrikaların TOKİ tarafından yapılarak ve 49 yıllığına sanayiciye kiralanmasını talep ediyoruz. Süreç, karşılığında istihdam ve ihracat garantisi verilerek tamamlanabilir. Bankalar konusuna gelince devletimiz elinden geldiğince kaynak kullanımını ortaya koymaya çalışıyor ama sektörel bir planlama olmalı.”