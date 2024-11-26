Enerji işçilerinin çözüm ortağı

Enerji sektörü, Sanayi Devrimi’nden bu yana modern ekonomilerin belkemiğini oluşturan kritik bir alan olarak öne çıkıyor. 20’nci yüzyılın ortalarından itibaren bu sektörde artış gösteren emekçi sayısı ve işbu emekçilerin haklarının tam anlamıyla savunulamaması sebebiyle, sendika faaliyetleri bu alanda yer almaya başladı. Ancak zamanla, , diğer iş kollarında olduğu gibi enerji iş kolunda da sendikal anlamda yetersiz kalındığı için, dönemin sendikalara ilişkin yasaları sendikal faaliyetlerin tam anlamıyla uygulanmasına engel oldu. Birçok iş kolunda tekelleşmenin önünü açarak emekçileri adeta birtakım zorunluluklara iten süreç, enerji iş kolunda çalışan emekçiler için yarım asırdır süregelen sendikal tekelleşmeyi sona erdirmeyi temel misyon olarak benimsedi.





İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA KÖPRÜ

Aynı zamanda, bu tekelleşmenin sebep olduğu bütün hak kayıplarına son vermek, emekçinin alın terinin her damlasının kendisine verilmesini sağlamak, işçi-işveren arasındaki iletişim problemlerinin tamamına son vermek ve bu problemler neticesinde uzlaşılarak şeffaflık ilkesini yeniden tayin etmek, sözleşme aşamalarında her iki tarafın da kazanmasını sağlamak ve mevcut küf tutmuş sendikal algıyı yıkmak amacıyla; Enerji İşçileri Sendikası, 2012 yılındaki mevzuat değişikliğinin akabinde 19.04.2013 tarihinde genç ve dinamik kadrosuyla emekçilere hizmet etmek amacıyla kuruldu.





SOSYAL SENDİKACILIK HİZMETİ SUNUYOR

Genel Başkanlığını Mahmud Altunsoy’un yaptığı Enerji İşçileri Sendikası, ismini kimliği gibi benimseyen genç ve dinamik yapısıyla, sahanın nabzını tutuyor. Sendika, tüm emekçilerin ortak ekonomik, sosyal, özlük, mesleki, sendikal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirerek onlara daha onurlu ve saygın bir yaşam düzeyi sağlamayı temel amaç olarak benimsiyor. 2015 yılında enerji iş kolundaki ilk alternatif yetkili olan sendika, çalışan avukatlar ve uzmanlar tarafından endüstriyel gelişmelerin beraberinde getirdiği hukuki, sosyokültürel ve ekonomik problemlere çözüm üretebilmek ve başta üyelerimiz olmak üzere bulunduğu topluma artı değerler katabilmek hedefiyle yenilikçi sosyal sendikacılık algısı ile hareket ediyor.





İŞÇİNİN KAZANIMLARINI KALICI HALE GETİRİYOR

2013 yılından bu yana enerji emekçisinin her türlü sorununu bulunduğu bütün mecralarda dile getiren sendika, toplu iş sözleşmeleriyle de üyelerine azami faydayı sağlıyor. Emekçinin talebinin, şikayetinin ve sorununun temel alınmadığı hiçbir sözleşme masasında bulunmamayı benimseyen sendika, 200’ü aşkın toplu iş sözleşmesiyle, üyelerinin arzuladıkları sonuçları elde etmeyi hedefliyor. Masanın her iki tarafında da menfaatleri önemseyerek faaliyet gösteren Enerji İşçileri Sendikası, işçi ile işveren arasında köprü kurma vazifesi ile oturduğu toplu iş sözleşmesi masalarında her iki tarafın da içine sinen sonuçlar alınması işçi için sağlanan kazanımların kalıcılığını artırmayı amaçlıyor.





Mahmud Altunsoy

GÜVENİLİR ÇALIŞMA ORTAMI GARANTİSİ

Enerji İşçileri Sendikası, hızlı ve güçlü sendikal teşkilatlanma, sosyal ve özgür sendikacılık anlayışının gelişmesi, toplu iş sözleşmesi haklarının korunup geliştirilmesi yolunda çaba göstermeyi kendisine görev ediniyor. Bu kapsamda; sosyal, ekonomik, sağlık ve coğrafi yönden dezavantajlı bireylerin ve emekçilerin hak ve hukuklarını savunmayı, onlara eşit, adil ve güvenilir çalışma ve sosyal hayat ortamı tesis etmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.











