Enerji işçilerinin çözüm ortağı

Aynı zamanda, bu tekelleşmenin sebep olduğu bütün hak kayıplarına son vermek, emekçinin alın terinin her damlasının kendisine verilmesini sağlamak, işçi-işveren arasındaki iletişim problemlerinin tamamına son vermek ve bu problemler neticesinde uzlaşılarak şeffaflık ilkesini yeniden tayin etmek, sözleşme aşamalarında her iki tarafın da kazanmasını sağlamak ve mevcut küf tutmuş sendikal algıyı yıkmak amacıyla; Enerji İşçileri Sendikası, 2012 yılındaki mevzuat değişikliğinin akabinde 19.04.2013 tarihinde genç ve dinamik kadrosuyla emekçilere hizmet etmek amacıyla kuruldu.

2013 yılından bu yana enerji emekçisinin her türlü sorununu bulunduğu bütün mecralarda dile getiren sendika, toplu iş sözleşmeleriyle de üyelerine azami faydayı sağlıyor. Emekçinin talebinin, şikayetinin ve sorununun temel alınmadığı hiçbir sözleşme masasında bulunmamayı benimseyen sendika, 200’ü aşkın toplu iş sözleşmesiyle, üyelerinin arzuladıkları sonuçları elde etmeyi hedefliyor. Masanın her iki tarafında da menfaatleri önemseyerek faaliyet gösteren Enerji İşçileri Sendikası, işçi ile işveren arasında köprü kurma vazifesi ile oturduğu toplu iş sözleşmesi masalarında her iki tarafın da içine sinen sonuçlar alınması işçi için sağlanan kazanımların kalıcılığını artırmayı amaçlıyor.