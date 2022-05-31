Ekonomi Enerji ithalatı faturası yüzde 135 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ithalatı faturası yüzde 135 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135,1 artarak 7 milyar 781 milyon 946 bin dolara yükseldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Enerji ithalatı faturası yüzde 135 arttı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 29 milyar 480 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 7 milyar 781 milyon 946 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın nisan ayında bu rakam 3 milyar 309 milyon 962 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 3 milyon 16 bin 571 tona çıktı.

Türkiye'nin ihracatı nisan ayında 23 milyar doları aştı
EKONOMİ
Türkiye'nin ihracatı nisan ayında 23 milyar doları aştı

TÜPRAŞ'tan 2021 rekoru: En büyük sanayi kuruluşu oldu
EKONOMİ
TÜPRAŞ'tan 2021 rekoru: En büyük sanayi kuruluşu oldu

Türkiye ekonomisi büyüyor: Yılın ilk çeyreğine ilişkin rakamlar açıklandı
EKONOMİ
Türkiye ekonomisi büyüyor: Yılın ilk çeyreğine ilişkin rakamlar açıklandı
Dokuz ton altın çıktı

'Dokuz ton altın çıktı'

Defineciler yıllardır arıyordu: Darphane sevkiyatında ilginç olay.
Savaş çanları çalıyor

Savaş çanları çalıyor

​ABD'nin gözdağı sonrası Çin'den korkutan hamle.
Aidat öder gibi ev sahibi olunabilecek

'Aidat öder gibi ev sahibi olunabilecek'

​Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: Projeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

Deniz suyu kalitesi artacak

Deniz suyu kalitesi artacak

​Bursa'ya 31,5 milyon euroluk yeni yatırım.

​Türkiye'nin yeni gücü: Tüm dünyaya bir kez daha ispatladı.

​Dev ayının saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya ve Fransa büyükelçileri çağrıldı

​15 Temmuz darbe girişimi öncesi bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.