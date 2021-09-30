Ekonomi Enerji ithalatında fatura yüzde 104 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ithalatında fatura yüzde 104 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,1 artarak 4 milyar 368 milyon 373 bin dolara yükseldi.

Haber Merkezi AA
Enerji ithalatında fatura yüzde 104 arttı
Foto/arşiv

Geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ağustosta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,6 artarak 23 milyar 175 milyon 260 bin dolar oldu.

Bu tutarın 4 milyar 368 milyon 373 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın ağustos ayında bu rakam 2 milyar 140 milyon 508 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, sanayi üretimindeki artış ve ekonomik aktivitelerdeki canlanma, ülkenin enerji ithalatı faturasına yüzde 104,1 artış olarak yansıdı.

  • Öte yandan, ham petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarak 2 milyon 855 bin 794 tona çıktı.

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