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Ekonomi

Enerji sektörüne 44,6 milyar lira kamu yatırımı

Merkezi yönetim bütçesinden bu yıl enerji sektörü için 44,6 milyar lira ödenek ayrıldı. En fazla ödenek tahsis edilen kurum ise 17,1 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) oldu.

12:17 . 30/01/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

2023 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, bu yıl kamu kurumları tarafından yürütülecek 10 bin 915 projeye toplam 454,2 milyar lira ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödeneğin 163 milyar 396 milyon 525 bin liralık kısmı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı.

Kamunun bu yıl enerji yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği kurum ise 17,1 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) olurken, TEİAŞ'ı 14,2 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) izledi.

Yatırım büyüklüğü bakımından enerji sektöründe üçüncü sırada 8 milyar lira ödenekle Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) yer aldı.

Söz konusu programa göre, Türkiye bu yıl enerji sektöründe 150 proje için kaynak ayırdı. Bu kapsamda 55 projeyle TEİAŞ başı çekerken, bu kurumu 30 projeyle EÜAŞ, 15 projeyle BOTAŞ takip etti.

44,6 milyar lira ödenek ayrılan enerji sektöründeki yatırımların kuruluşlara göre dağılımı şu şekilde:




Bakan Dönmez 'ilk kez ilan ediyorum' diyerek duyurdu: Umman ile yeni bir gaz alımı anlaşması imzalıyoruz
Bakan Dönmez 'ilk kez ilan ediyorum' diyerek duyurdu: Umman ile yeni bir gaz alımı anlaşması imzalıyoruz

Albayrak Medya’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla ortaklaşa gerçekleştirdiği zirvenin açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmasıyla gerçekleştirildi. Türkiye’yi güvenli limana taşıyacak yol haritasının belli olduğunu belirten Dönmez, "Türkiye Yüzyılı, geleceğin Türkiye’sinin vizyon belgesidir" dedi. Elektrik ve doğal gazda indirimin devam edeceğini vurgulayan Dönmez, 'ilk kez ilan ediyorum' diyerek, "Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkânımız da var" ifadelerini kullandı.


Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenleniyor
Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenleniyor

“Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde ve Albayrak Medya öncülüğünde bugün Four Seasons Bosphorus Hotel'de düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmalarıyla başlayan zirveye enerji sektöründen birçok değerli isim ve firma katılıyor. RHG Enertük Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Türk Havayolları, Türk Telekom, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası’nın Ana Sponsoru olduğu; BOTAŞ, EnerjiSa, EPİAŞ, ETİ MADEN, Kalyon Enerji, Kömür İşletmeleri A.Ş., Smart Güneş Teknolojileri’nin Destekçisi olduğu zirve, TVNET, TVNET Radyo ve Yeni Şafak YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.


#2023 Yılı Yatırım Programı
#Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)
#Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)
#enerji
#Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)
2 saat önce
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Enerji sektörüne 44,6 milyar lira kamu yatırımı
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