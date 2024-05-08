Enerji üssüne bir adım daha

Enerji alanında önemli düzenlemeler içeren düzenleme TBMM’den geçti. Türkiye ihtiyaç fazlası doğal gazı, boru hatları üzerinden gaz olarak satabildiği gibi, bu gazın sıvılaştırılıp LNG’ye dönüştürerek sıvı olarak da verebilecek. Bu durumda Türkiye’de doğal gaz sıvılaştırma tesisi için yatırım yapılacak. Doğal gaz hatların olduğu bölgelere kurulacak olan sıvılaştırma merkezi ile doğal gaz LNG’ye dönüştürülecek. Potansiyel ülkelere gemiler ile ihraç edilebilecek.