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Ekonomi

Enerji üssüne bir adım daha

Doğal gazın sıvılaştırılarak yurt dışına satılması için yasal altyapıyı tamamlayan Türkiye, fiziki altyapı için de kolları sıvadı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:37 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Enerji alanında önemli düzenlemeler içeren düzenleme TBMM’den geçti. Türkiye ihtiyaç fazlası doğal gazı, boru hatları üzerinden gaz olarak satabildiği gibi, bu gazın sıvılaştırılıp LNG’ye dönüştürerek sıvı olarak da verebilecek. Bu durumda Türkiye’de doğal gaz sıvılaştırma tesisi için yatırım yapılacak. Doğal gaz hatların olduğu bölgelere kurulacak olan sıvılaştırma merkezi ile doğal gaz LNG’ye dönüştürülecek. Potansiyel ülkelere gemiler ile ihraç edilebilecek.

SIVILAŞTIRMA TESİSİ KURMAK ÖNCELİĞİMİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynakları “Düzenlemeyle depolarımızdaki gazın bir bölümünü sıvılaştırıp LNG’ye dönüştürerek boru hattımızın olmadığı bölgelere ihraç edebileceğiz. Şu an sıvılaştırma tesisimiz bulunmuyor. Kamu veya özel sektör yatırımı ile bu tesisler kurulabilir. O zaman gemiler ile dünyanın her yerine LNG ihraç edebileceğiz” bilgisini verdi.



#Enerji
#Doğal Gaz
#Ekonomi
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