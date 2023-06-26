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Ekonomi

Enerjide ihracat rüzgarı

Rüzgarda kurulu gücünü 11 bin megavatın üzerine çıkaran Türkiye, enerji üretiminin yaklaşık yüzde 11’ini de bu kaynaktan elde ediyor. Artan kapasitenin yanı sıra üretim altyapısını da geliştiren rüzgar sanayisinin cirosu 1,5 milyar avroya yükseldi. Sektör, üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Trüzgar enerjisinde kurulu güç, 11 bin 487 megavata ulaştı. Enerji üretiminin yüzde 11’i rüzgârdan karşılanıyor. Rüzgarın hem enerjisinden hem de ihracatından kazanan Türkiye, bu alanda dünyanın ihracatçı ülkeleri ligine yükseldi. Rüzgâr türbini ve ekipman üretimi de dahil edildiğinde cirosu 1,5 milyar avroyu bulan rüzgar sanayisi üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor.

25 BİNİ AŞKIN İSTİHDAM SAĞLIYOR

Türkiye’deki rüzgâr sektörü 25 bini aşkın kişiye istihdam olanağı sağlıyor. Üretimde yerlilik oranları ise her geçen gün artıyor. Küresel ekonominin düzelmesi ve kredi musluklarının açılması ile beraber 2025 yılı sonuna doğru yenilenebilir enerji yatırımının artarak pik noktaya gelmesi bekleniyor. Yurt dışında yatırım fırsatlarını radarına alan Türk şirketleri;; Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Ukrayna, Arnavutluk, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede çalışmalara başladı. Amerika ve Afrika ülkelerinde de daha fazla Türk yatırımcı görülmesi bekleniyor.

DALGA VE AKINTI ETKİLİ OLACAK

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) yatırımların artmasında önemli bir faktör olarak görülüyor. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, dalga ve akıntı kaynaklarından da elektrik üretilebilecek. Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında kurulacak deniz üzerine rüzgâr santralleriyle ihracat potansiyelini artırması bekleniyor.

Deniz üstü rüzgar enerjisi 8 kat arttı

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyeli 48 bin megavat belirlendi. Kaynak çeşitliliği sağlayarak enerjide arz güvenliğinin temellerini atan Türkiye’nin yaptığı atılım birçok alanda kurulu gücün katlanmasını sağladı. Bir kaynak olan deniz üstü (offshore) rüzgar enerji kurulu gücü, 10 yılda hayata geçirilen proje ve yatırımlarla 8 kat artarak 7 bin 171 megavattan 63 bin 300 megavata ulaştı.



#Enerji
#Rüzgar Enerjisi
#Yenilenebilir Enerji Kaynakları
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