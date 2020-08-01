Enerjide yeşil tarife dönemi

Türkiye sürdürülebilir enerji alanında önemli bir uygulamaya geçiyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife geliyor. Elektrik tüketicileri isterlerse ‘yeşil enerji’ tarifesine geçebilecek. Yeşil tarifenin (YETA) bugün itibariyle devreye alınacağını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “YETA sayesinde vatandaşlarımız, davranış ve talepleriyle politikalara yön veren bir konuma yükselecek. Sektörün gideceği yönü onlar da işaret edecekler. Vatandaşlarımızın yenilenebilir enerji ve YETA’ya olan talepleri arttıkça yatırımlar da artacak” dedi.

DÖNÜŞÜME YEŞİL IŞIK

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücünü 2020’nin ilk altı ayında yaklaşık yüzde 46 seviyesine yükseldiğini hatırlatan Dönmez, “Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir anlayışıyla yatırım ve teşviklerimizi sürdüreceğiz. Kamu, özel sektör ve vatandaş iş birliğiyle yeşil enerjide yeni bir dönemi başlatıyoruz. Başlayacak olan yeşil tarife ile yenilenebilir enerjide büyük dönüşüme yeşil ışık yakmış olacağız. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız kendi kullanacakları elektriğin kaynağını belirleme imkânına kavuşacak” diye konuştu.

YENİLENEBİLİRDE SIRA TÜKETİCİDE

Bakan Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin daha önce atılan adımları da değerlendirerek, “Yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) modeliyle büyük ölçekli, mini YEKA ve lisanssız santrallerle de orta ve küçük ölçekli yatırımcıları yenilenebilir enerji yatırımlarında sürecin aktörleri haline getirdik. Üretim ayağında tabana yaydığımız bu dengeyi, tüketici tarafına da yansıtmak için bu tarifeyi devreye alıyoruz” ifadelerini kullandı. Vatandaşların yeşil tarifeye nasıl geçeceğine ilişkin de bilgi veren Dönmez, “Vatandaşlarımız yazılı olarak ilgili tedarik şirketine başvuruda bulunarak yeşil tarifeye geçebilirler. Talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki faturayı takip eden ilk fatura döneminde de yeni tarifelerini kullanmaya başlayabilecekler” ifadelerini kullandı.

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YERLİ OTO ALTYAPISI İÇİN MESAİ

Bakan Fatih Dönmez, yerli elektrikli otomobilin şarj altyapısının araç piyasada çıkmadan önce hazırlanması için çalışmalara başladıklarını beldirdi. 2030 yılına geldiğinde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngördüklerini anlatan Bakan Dönmez, “Bu araçlar için her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız” değerlendirmesinde bulundu.