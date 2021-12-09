Ekonomi Enflasyon asgariücretlileri vurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon asgari ücretlileri vurdu

Kovid-19 salgınının ülke ekonomilerine verdiği hasarın tamiri uzadıkça, süreç hane halklarını olumsuz etkiliyor. Salgın hastalığın ekonomideki etkileri günlük hayatın birçok alanında devam ederken, dar ve orta gelir gruplarının alım gücü bütün dünyada zayıfladı.

Abone Ol Google News
Orhan Orhun Ünal Burak Karaca Yeni Şafak
Enflasyon asgari ücretlileri vurdu
Arşiv

DÜNYA EKONOMİSİNİN KORONAYLA İMTİHANI-3

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de en önemli gündem maddesini asgari ücret oluşturuyor. Kovid-19 pandemisiyle evlere kapanan ve dış dünya ile tek iletişimi neredeyse iletişim araçları olan insanlık, aşının uygulanması sonrasında yeni gerçeklerle güne uyandı. Söz konusu gelişme birçok ülkede asgari ücretin alım gücünü etkiledi.

GÜNDEM ÇALIŞAN ÜCRETLERİ

Ekonomileri adeta muhasara altına alan pandemi sürecinin uzaması; hükümetlerin asgari ücret politikalarını da gözden geçirmeyi zorunlu hale getirdi. Türkiye’de asgari ücret artışları, her yıl enflasyonun üzerinde bir oranla belirleniyor. Ancak bu yıl küresel çapta yaşanan enflasyonist baskı, asgari ücret artışını bu yıl çok kritik hale getirdi.

Çalışanları en düşük maaşlardan korumayı amaçlayan asgari ücretlerde 2020’den 2021’e önemli iyileştirme adımlarına gidildi. Her ülke kendi koşullarına göre belirli bir yol haritası çizmeye çalıştı. Picodi firmasının yaptığı sıralamaya göre, 2021 yılında asgari ücretteki en yüksek artış %27 artış ile Ukrayna’da gözlenirken, 2’inci sırada Türkiye yüzde 21’lik artışla yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 15’ik yükselişle 215 avroya ulaşan Arnavutluk oldu.

ALMANYA ASGARİ ÜCRETİ SADECE YÜZDE 1,5 ARTIRDI

Araştırmada yer alan her 3 ülkeden birinde 2021 yılında asgari ücret artışı gözlenmedi. Macaristan, Slovenya, Estonya ve 2009'dan beri asgari ücreti değişmeyen Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeler arasında. Almanya’da asgari ücret artışı %1,5 olarak gözlenirken Birleşik Krallık’ta bu oran %7,7 ve Çekya’da %11,6 olarak göze çarptı. Kazakistan ise iki senedir sıralamanın en altında yer aldı. Ülkede, brüt asgari ücret miktarı değişmezken sağlık sigorta payı artarak çalışanın eline geçen net tutarın azalmasına neden olduğu görülüyor.

50 ÜLKEDE ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI
50 ÜLKEDE ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

RUSYA’DA 192 VENEZUELA’DA 3 AVRO

  • 50 ülkelik sıralama açısından incelendiğinde ise Türkiye’de yaklaşık 230 avroluk (brüt 3 bin 578 TL, net 2 bin 826 TL) asgari ücretin birçok gelişmekte olan ülkeden daha iyi olduğu görülüyor. Arjantin 276 avro, Azerbaycan 126 avro, Gürcistan 88 avro, Güney Afrika 255 avro, Cezayir 210, Fas'ta 28 avro olarak karşımıza çıkarken, dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerde asgari ücretin küresel fiyat artışlarına rağmen ortalamanın altında. Rusya gibi petrol zengini bir ülkede asgari ücret 192 avro iken, Mısır’da bu rakam 199 avro ve Venezuela'da derin ekonomik krizin etkisiyle bu rakam 3 avroya kadar düşüyor. Yakın tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini geçiren Venezuela’da aylık asgari ücret yüzde 289 artsa da gıda yardımından bir kişi aylık 3 avro gelir elde edebiliyor.

AVRUPA’DA ASGARİ ÜCRET ALARMI

Avrupa Parlamentosu (AP) İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi, Avrupa Birliği ülkelerinde ücretlerin pazarlık ile belirlenmesinin yaygınlaştırılmasını talep etti. AB üyesi 27 ülkenin 21’inde asgari ücret uygulaması bulunuyor. AB içerisinde asgari ücret en düşük 332 avro ile Bulgaristan’da ve en yüksek 2 bin 202 avro ile Lüksemburg’da uygulanıyor. Asgari ücret uygulanmayan AB üyelerinde ücretler toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucunda belirleniyor.

Arşiv
Arşiv

Metropollerde kiralar el yakıyor

İstanbul’daki ortalama kiralar, dünyanın önemli metropollerinin gerisinde seyrediyor. Şehir merkezlerindeki 2+1 dairelerin baz alındığı araştırmalarda Berlin’de 1400 avro olan kira ortalaması, Madrid’de 1350, Roma’da 1250, Paris’te ise 2200 avroya kadar çıkıyor.

Son zamanlarda kira fiyatlarındaki artışlarla öne çıkan İstanbul’daki ortalama kiralar, dünyanın önemli metropollerinin altında seyrediyor. İstanbul nüfus yoğunluğu, turizm potansiyeli ve bina sayısı bakımından birçok önemli şehirle yarışır durumda olmasına rağmen, kentteki kiralar benzer yerlerin gerisinde bulunuyor. Şehir merkezlerindeki 2+1 dairelerin baz alındığı araştırmalarda Berlin’de 1400 avro olan kira ortalaması Madrid’de 1350, Roma’da 1250 avroya kadar çıkıyor.

KOMŞU ÜLKELERDE BİLE YÜKSEK

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 860 avro olan kira, Atina’da 1000, Slovakya Bratislava’da 850, Hırvatistan’ın Zagreb kentinde de 970 avroyu buluyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkelerinde Konut Fiyat Endeksi ile ölçülen konut fiyatları 2010’dan 2021’e kadar olan dönemde yüzde 30,9 arttı. Artış; Lüksemburg’da yüzde 17, Danimarka’da yüzde 15,3, Çekya’da yüzde 11,9, Hollanda’da yüzde 11,3, Almanya’da yüzde 9,4, Fransa’da yüzde 5,5 ve Belçika’da yüzde 6,7 oldu. İlk çeyrekteki artış, 2007 ortasından bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Almanya, Fransa ve Hollanda’nın, geçen yıl bölgedeki toplam konut fiyatı artışının neredeyse dörtte üçünü oluşturduğunu rapor etti.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİN OLDUKÇA GERİSİNDEYİZ

Dünyadan örneklere bakıldığında da İstanbul’un benzeri birçok şehirden daha hesaplı bir kiralık konut sektörüne sahip olduğu görülüyor. ABD’nin ünlü şehri New York’da 4400 doları bulan kiralar, Pekin’de 1200, Tokyo’da 1900, Seul’de 1440 doları buluyor. Gelişmekte olan ülkelerde çoğu zaman rakamların kafa kafaya olduğu söylenebilir. Örneğin, ev kiralarının Mexico City’de 500, Rio’da 1000, Bakü’de 300, Tiflis’te 291, Kahire’de 317 dolar olduğu görülebilir.

DÜNYA METROPOLLERİNDEnORTALAMA KİRALAR
DÜNYA METROPOLLERİNDEnORTALAMA KİRALAR

MEGA KENTTEKİ YOĞUNLUK ETKİLİ

  • Öte yandan son aylarda fiyatlardaki artışta, salgın sonrası birçok kiracının yeni ev ihtiyacının oluşması, evlenen çift sayısındaki yükselişle beraber kiralık ev arayışının yoğunlaşması önemli etken olarak gösteriliyor. Bunun yanında üniversitelerin açılması, geçici süreyle iş için kente gelenler, turistlere kiralanan evler, İstanbul’un dünyanın birçok metropolünden daha fazla insan hareketliliğine sahip olması da bu artışlarda önemli etken olarak gösteriliyor.

FİYAT ARTIŞINI TETİKLEYEN ÜÇ NEDEN

Pandemide ertelenen düğünler, geçen yıl uzaktan eğitimle üniversite eğitimi alan yüzbinlerce öğrencinin yeniden büyük kentlere gelmesi, yabancının konut alımlarını arttırması gibi üç önemli faktörün İstanbul’da kiraların bir anda yükselmesine neden olduğu ifade ediliyor. Öte yandan İstanbul’da kira bedellerinin ulaştığı son noktanın bile Avrupa ülkelerinin gerisinde kalması dikkat çekiyor. Mega kentin merkezindeki daire kiralarının ortalaması 3 ila 4 bin lira arasında değişiyor. Şişli, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu’nun belli merkezlerinde ve son yıllarda moda olan rezidans türü yapılardaki yüksek fiyatlar yanında; Avcılar, Ümraniye, Zeytinburnu gibi artık İstanbul için merkez sayılan ilçelerde daha makul kiraların olduğunu da söylemek lazım.

Milyonların gözü ikinci toplantıda: Asgari ücrette beş farklı rakam ortaya çıktı
FOTOĞRAF 15
Title
Milyonların beklediği asgari ücret zammı için ilk toplantı sonrası rakamlar da belirlenmeye başladı.
Title
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti.
Title
Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek.
Title
Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.
Title
Komisyon tarafından yapılacak ikinci toplantı yarın Türkİş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Title
Türk-İş, hükümetin masaya yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranının üzerinde bir teklifle oturmasını isterken, asgari ücrete bu oranda zam yapılması halinde net maaş yaklaşık 3850 liraya yükselecek.
Title
Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3700 lira, yüzde 34 artışla 3785 lira, yüzde 37 yükselişle 3870 lira, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3950 liraya yükselecek.
Title
Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3700 lira, yüzde 34 artışla 3785 lira, yüzde 37 yükselişle 3870 lira, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3950 liraya yükselecek.
Title
2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin en geç 13-17 Aralık haftasında duyurulması bekleniyor.
Title
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 9 Aralık'ta da TİSK ev sahipliğinde toplanacak.
Title
TİSK de, asgari ücret işveren desteğinin gelecek yıl da devam etmesinin önemli olduğunu ve yeni istihdam yaratılmasında fayda sağlanacağını belirtiyor. Hükümet, asgari ücrette yapılacak artışla birlikte işverenin maliyetini azaltmak için firmalara vergi, prim teşviki ile destek sağlayacak.
Title
AK Parti iktidarı döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37.48, 2015'te de yüzde 33.46 olarak gerçekleşti. 2003 yılında 226 lira olan asgari ücret 310,7 lira, 2015 yılında da 974,8 liradan 1300,9 liraya çıkmıştı.
Title
Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak.
Title
Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.
Milyonların gözü ikinci toplantıda: Asgari ücrette beş farklı rakam ortaya çıktı
Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2022 yılı asgari ücretine yönelik beklenen ikinci toplantı yarın gerçekleşecek. TÜRK-İŞ'te yapılacak toplantıda işçi sendikası yetkilileri 2022 yılına ilişkin asgari ücret beklentilerini gündeme getirecekken, yapılan hesaplamalara göre asgari ücret zammına yönelik beş farklı rakam ortaya çıktı. İşte gündeme gelmesi olası asgari ücret oranları..
2022 asgari ücrette rakamlar netleşti: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, zam oranı bu aralığın dışına çıkmayacak
FOTOĞRAF 13
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"asgari ücret zammının dar gelirlinin hayat şartlarını iyileştirip onları rahatlatacak\" bir oranda olacağı mesajını verirken 4 bin liranın altında olmayacağı yönündeki beklentiler yükseldi.
Title
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda toplumun beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak memura olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılmasını istedi. Türk-İş'in de yüzde 40'ın üzerinde artışla 4 bin lirayı işaret ettiği belirtiliyor.
Title
TOPLANTI ÖNCESİ BAKANLA GÖRÜŞTÜ<br>Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı dün Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarın TİSK'te yapılacak üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu da asgari ücret hesaplamasını sunacak.
Title
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le yaptığı telefon konuşmasında bekledikleri rakamı iletirken, memura olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılması gerektiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre işçi tarafı asgari ücretin 4 bin liranın altına indirilmemesini istedi. <br><br>Atalay, \"Bize de memurlara da enflasyonun üzerinde bir zam olduğu zaman devlet onları veriyor. Bakan Beyin ifadesine göre enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil\" dedi.
Title
Kamuoyunda oluşan rakamların ortada olduğunu ifade eden Atalay, \"Bu rakamların altında bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur. Hep beraber zevkle imzalarız. 7 milyona yakın insan bununla geçinmeye çalışıyor. Aileleriyle birlikte 30 milyonun üzerine kişi. Yani ülkenin üçte birinden daha fazla\" değerlendirmesini yaptı.<br>
Title
VERGİ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ<br><br>Çalışanların mevcut asgari ücretle 15 gün dahi geçinemediğini kaydeden Ergün Atalay, \"Bunu vergiden mi veya başka yönden mi telafi ederler ben onu bilmiyorum. Ben ekonomist değilim. Ülkeyi yönetenler bu konuda makul, mantıklı bir rakam önümüze getirirlerse, işçi, işveren ve hükümet birlikte kısa bir zamanda imzalamayı temenni ediyoruz. Arzumuz biran evvel önümüze bir rakam gelsin. Kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok. Arzu ettiğimiz bir rakam gelmezse çabuk olmanın da anlamı yok\" diye konuştu.
Title
Asgari ücret konusunda toplumun tüm kesimlerinin görüşünü aldıklarını anlatan Atalay, şöyle devam etti: \"Dün Gerede'de benzinlikte çalışan pompacıyla konuştum, Eryaman'da fırındaki kızla konuştum, beklenti yüksek. İnsanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakama birlikte imza atmak istiyoruz. Asgari ücretlinin yüzde 90'ı, 10 kişinin altında çalışanı olan işyerlerinde. Geri kalanı ise 10 kişinin üzerinde çalışanı olan işyerlerinde. Oluşan rakamların altında bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur. Hep beraber zevkle imzalarız.\"
Title
'İŞÇİ BUNUN DIŞINDA TUTULAMAZ'<br><br>Asgari ücretin işverene maliyetine dikkat çeken Atalay, \"İşverenlerimizin üzerindeki yükün ne olduğunu işveren temsilcisi biliyor, ben de biliyorum, benim arkadaşlarım da biliyor. O yükü üzerlerinden almak gerekiyor mu, gerekiyor. Ondan önce bizim için ortadaki bu ücreti gözden geçirmek gerekiyor. Geçen hafta yeniden değerleme oranı yüzde 36 civarında. Yani insanlar geçinmeyle ilgili büyük mücadele veriyor. Son iki üç ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortada. Yüzde 30'un, 35'in, 40'ın üzerinde olan rakamlar var önümde\" dedi.
Title
ÖNDER: BU YIL DAHA ÖNEMLİ<br><br>Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de, \"Bu yıl hem işçi hem işveren hem de devlet için biraz daha önemli sanıyorum asgari ücret. Ben daha önce 2019'da, 2012'de ve 2008'de olduğu gibi bu sene de oy birliğiyle hem işçi hem işveren hem de devletin ortak mutabakatıyla çıkmasını diliyorum\" değerlendirmesini yaptı.
Title
KRİTİK EŞİK 4 BİN LİRA<br><br>Uzmanlar asgari ücretin yüzde 30'un altına inmesi ve yüzde 45'in üzerine çıkmasının zor olduğunu belirterek, kritik eşiğin 4 bin lira olduğunu ifade ediyorlar.
Title
İlk toplantıda Bakan Bilgin'in 26 ilde 2 bin 500 çalışan ve 604 işverenle yaptıkları anket sonuçlarını açıklaması üzerine, işçi kesiminin ağırlıklı 3 bin 750-4 bin lira, işveren kesiminin ise 3 bin 500-3 bin 750 lira arasında asgari ücret talep ettiği öğrenilmişti.<br>
Title
ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLACAK?<br><br>Asgari ücret, halen bekâr bir işçi için aylık net 2.825 lira olarak uygulanıyor. Net asgari ücret yüzde 26 artışla 3.554 lira, yüzde 31 artışla 3712 lira, yüzde 34 artışla 3791 lira, yüzde 40 artışla da 3949 lira olacak.
Title
2022 asgari ücrette rakamlar netleşti: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, zam oranı bu aralığın dışına çıkmayacak
Asgari ücret tespit komisyonu salı günü 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Beklentiler yüzde 30'un üstü ve yüzde 45'in altında yoğunlaşırken Türk-İş Başkanı Atalay, “Oluşan rakamların altına evet demeyiz" dedi. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olur?
350 polisle şafak baskını

350 polisle şafak baskını

​Kayseri'deki operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Kanadada skandal karar

Kanada'da skandal karar

​Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.
Somaliye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı

​Ekim ayında işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

​Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor.

​Kuzey Irak ve Suriye'den gelen şehit haberleri ciğerimizi dağladı.

​Hırsızlardan biri yatakta ikisi çatıda yakalandı.

Bahçede üzeri çıplak halde yeni doğmuş bebek bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.