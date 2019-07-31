Ekonomi Enflasyon hedeflemesi ikna edici mi?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon hedeflemesi ikna edici mi?

ASRİAD Genel Başkanı Danışman, TCMB’nin açıkladığı politika faiz oranlarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman
​ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman

TCMB, PPK’nın politika faizi oranları ile ilgili kararından sonra meydana gelen gelişmeler, değerlendirme ve beklentiler gelecek açısından dikkatlerin yeniden ekonomi yönetimine çevrilmesine sebep oldu. TCMB açıkladığı yeni enflasyon raporunda, enflasyon hedefini revize etti ve yılsonu itibariyle 13.9 seviyelerine ineceğini ifade etti.

Bu gelişmelere bağlı olarak bir değerlendirme yapan ASRİAD Genel Başkanı Adnan DANIŞMAN basın açıklamasıyla görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

“Tam bir yıl önce ülkemizde yaşanan döviz merkezli türbülans bir yıldır etkilerini sürdürdü. Ancak son aylarda birçok makro tabloda türbülanstan geri dönüş sinyalleri alınmaya başlandı. Ekonomide beklentiler de buna bağlı olarak olumluya dönmeye başladı.

Küresel piyasalarda meydana gelen parasal genişleme arzusu FED ve ECB (Avrupa Merkez Bankası) yaklaşımları faizleri düşürme istikametinde kendini hissettirdi. Böylece hem iç hem dış piyasalarda meydana gelen gelişmelerin, faizin düşme kararını olumlu olarak karşılanmasına sebep oldu. 425 baz puanlık yüksek düşüş, dövizde bir hareketliliğe sebep olmadı.

Sürpriz gelişmeler olmazsa TCMB’nın enflasyonla ilgili tahminlerinin tutması söz konusu olabilir. Zira ülkemizde siyasal gelişmelerde çok fazla sürprizlere açık bulunuyor. Siyasal gelişmeler aynı zamanda uluslararası gelişmeler anlamına geleceğinden dolayı ekonomiyi çok yakından ilgilendiren dinamikler anlamına gelmektedir.

Eğer bu yılsonu itibariyle 13.9 seviyesinde bir enflasyon hedefi yakalanabilirse yeniden güven tazelenmiş ve diğer beklentilerin de gerçekleşeceği zemin oluşmuş demek olur.

REKLAM

TCMB uzun yıllardır enflasyon hedeflemesi sistemiyle kararlarını oluşturmaktadır. Bu hedeflerin tutma şansının tüm ekonomik politikalara ve uygulamalara bağlı olduğu aşikardır. Ancak TCMB ile ekonomi yönetiminin temel bir kısım konularda uyumlu bakış geliştirip anlaşma zemini yakaladıkları noktalarda işlerin iyi gittiği iyi sonuçlar aldığımız tecrübe edilmiştir.

Tek parti iktidarlarının ekonomide çok başlılık sorunu üretmemesi bu açıdan bir şanstır ancak, bütün bunlar ekonomik gerçeklikleri göz ardı etmeyi gerektirmez.”

Cari fazla yapısal olarak başarıldığında gerçek başarı olacaktır

“Cari açığın fazlaya dönüşmesi bir olumlu gelişmedir ancak, bu gelişmeyi ülkemiz ekonomisi yapısal düzenlemeyle sağlayabilmiş değildir. Sadece ekonomik aktiviteler zayıfladığı ve ithalatın düşmesi, aramal ve enerjiye olan ihtiyacın azalmasıyla birlikte beklentilerin zayıflaması sonucu lüks tüketimin azalmasıyla gerçekleşmiştir. Bunun bir ekonomik başarı gibi sunulmaması gerekir. Zira büyümenin eksi pozisyonda olduğu bir düzlemde diğer başarılar sadece konjonktüreldir. Büyüme eksikliği birçok problemin birikmesine sebep olmaktadır. Bir an önce bu girdaptan çıkacak dinamizmi sağlamak zorundayız.

Her şeye rağmen enflasyon hedeflerinin tutmasını temenni ediyor, düzelmenin bu işaretlerle başlayacağına inanmak istiyoruz.

İtalya'da işsizlik geriledi
EKONOMİ
İtalya'da işsizlik geriledi

AB'den Hırvatistan'ın LNG terminali desteklemesine onay
EKONOMİ
AB'den Hırvatistan'ın LNG terminali desteklemesine onay

Bakan'dan çift maaş iddiasına cevap
EKONOMİ
Bakan'dan çift maaş iddiasına cevap
Türkiyenin en uzunu

Türkiye'nin en uzunu

​1,5 saatlik yol tünel ile 45 dakikaya kadar düşecek.
Barış Koridorunatamamlayıcı rol!

'Barış Koridoru'na
tamamlayıcı rol!

Uzmanlara göre 'güvenli bölge' Türkiye için ara formül.
Sürekli renk değiştiriyor

Sürekli renk değiştiriyor

Mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.
Bahçeli'ye <br>evinde ziyaret

Bahçeli'ye
evinde ziyaret

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Ankara'da görüştü.
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

Bor karbür üretimi anlaşmasında sona gelindi.
4. kez<br>el değiştirdi

4. kez
el değiştirdi

​DenizBank Genel Müdürü Ateş açıkladı.

İHA kullanacak

İHA kullanacak

​Belçika, düzensiz göçü önlemek için 3 İHA satın aldı.

İdlib'de 2 çocuk<br>daha katledildi

İdlib'de 2 çocuk
daha katledildi

Rejim ve Rus güçleri Kefer Ziba köyünü hedef aldı.

MİT'in yeni kalesi

MİT'in yeni kalesi

Erdoğan son teknoloji ile donatılan binayı inceledi.
Hariri meclisi toplayamıyor

Hariri meclisi toplayamıyor

​Lübnan'daki hassas dengeler bozulma tehlikesiyle karşı karşıya.
Merdiven zulmü

Merdiven zulmü

​Metrobüs durağında tehlike oluşturan eksiklik.
Anlaşma imzalandı

Anlaşma imzalandı

​İstanbul'un tanıtımı için dev seyahat sitesi ile imzalar atıldı.
Madende göçük

Madende göçük

Kurtarılan 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.