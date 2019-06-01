Engeli olan projeye ruhsat verilmeyecek

Göreve geldiği günden bu yana sektörde birçok soruna net çözüm üreten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu kez engelli vatandaşların sesi oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Denetim Kanunu’nda düzenlemeye giderek, yapıların proje aşamasında engelliler için erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdi.

Bu kapsamda, tüm yapıların erişilebilirlik standartlarına uygun inşa edilmesi ve başta engelliler olmak üzere hareket zorluğu yaşayan kişilerin, yapıların her noktasını kullanabilmesi ve toplumsal yaşama daha çok katılım sağlaması amacıyla, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği eki, “Proje Kontrol Formu Örneği”ne “Erişilebilirlik Kontrol Formu” kısmı eklendi.

BİNALAR ENGELLİ DOSTU OLACAK

Buna göre, özel gereksinimli vatandaşların yapılarda karşılaştıkları engeller göz önüne alınarak, bahçe yolları, bina girişleri, asansörler, rampa ve merdivenler gibi her türlü kritik noktada bu engellerin ortadan kaldırılması sağlandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, düzenlemeyle bundan sonra, engelliye uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyeceğini söyledi. Kurum, “Bakanlık olarak yapı denetim kanununda düzenlemeye gittik. Bu düzenlemeyle bundan sonra, engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek” dedi.

ŞEHİRLER İÇİN DE YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Yeni düzenleme şu an için sadece binaları kapsıyor. Ancak Bakan Murat Kurum konu ile ilgili yeni düzenlemelerin de işaretini verdi. Bakan Kurum, “Bu çalışmamız sadece küçük bir adım, bunun devamı da gelecek ve engelli kardeşlerimizle birlikte mutlu, huzurlu bir şekilde inşaatlarımızı, şehirlerimizi, binalarımızı engelli kardeşlerimize uygun hale getireceğiz. Camiye, okula, hastaneye giremeyen, sosyal hayata entegre olamayan hiçbir engelli vatandaşımız kalmayacak” şeklinde konuştu.

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SONRADAN TADİLATA GEREK KALMAYACAK

Yapılan düzenlemeyle yapılar projelendirme ve yapım aşamasında erişebilirlik yönünden daha etkin ve sıkı bir şekilde denetlenecek. Böylelikle erişebilirlik yönünden, proje safhasında uygunsuzluk olan yapıların yapı ruhsatı almasının, yapım aşamasında uygunsuzluk olan yapıların ise yapı kullanma izin belgesi almasının önüne geçilecek. Bakan Kurum, bu sayede uzun vadede, binalarda daha sonra yapılan maliyetli erişilebilirlik tadilatlarının da ortadan kalkacağını söyledi. Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem kamu kaynaklarında tasarruf sağlanarak milli servete katkıda bulunulacak hem özel gereksinimli vatandaşların erişilebilirlik sorunlarını gidermede büyük katkı sağlanmış olacak.”

Müteahhitler memnun

Düzenleme sektör temsilcilerinden de tam not aldı. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yeni uygulama ile engelsiz bilincinin genele yayılacağını söyledi. Durbakayım, “Yönetmelik engelli dostu markalı projelerin genele yayılmasını zorunlu hale getirdi. Artık binalar sadece can güvenliği için değil aynı zamanda görme, duyma ve yürüme gibi engeli bulunan vatandaşların rahatlıkta kullanabileceği bir standartta yapılacak. Engelli vatandaşların sıkça yaşadığı sorunları ortadan kaldıran bu yönetmeliğin sadece binalarda değil projelerdeki sosyal tesislerde de yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Teknik Yapı olarak bizden daire alan müşterilerimizden gelen özel engelli tuvaleti, kapısı gibi talepleri çok önemsiyoruz ve ihtiyaçlarını gideriyoruz” dedi.

İhtisas mahkemeleri kuruluyor

Bakan Kurum, ihtisas mahkemelerinin de kurulacağını sözlerine ekledi. Kurum, “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yargı reformuyla birlikte çok önemli bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte çevre ve imar konusunda uzman hakimlerin görev aldığı ihtisas mahkemeleri kuruluyor. Bu mahkemelerle birlikte çevre ve imar konusunda çok daha hızlı ve yerinde kararlar alınacak. Böylelikle telafisi mümkün olmayan durumların da önüne geçmiş olacağız” ifadesini kullandı.



