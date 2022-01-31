Ekonomi Engelli memur ataması 2022 ne zaman? Erdoğan açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Engelli memur ataması 2022 ne zaman? Erdoğan açıkladı

Engelli memur atamalarına ilişkin son açıklamalar merak ediliyordu. 2022 engelli atamasına ilişkin beklenen haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli atamalarının hangi tarihte yapılacağını açıkladı. Peki, engelli memur ataması ne zaman yapılacak? İşte 2022 engelli memur atamasına ilişkin beklenen tarih...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Engelli memur ataması 2022 ne zaman? Erdoğan açıkladı
Ekonomi

Engelli memur ataması hakkındaki araştırmalar son günlerde hız kazanmıştı. Ocak ayında yapılacak atama için 20 Aralık 2021 itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 927 kadro talebinde bulunulmuştu. Engellilere yönelik 2022 yılında yapılacak atamalara ilişkin beklenen tarihi Cumhurbalkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

ENGELLİ MEMUR ATAMASI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın engelli atamalarına ilişkin açıklaması şöyle:

"Engellilere yönelik bu yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız. Kamuya 2 bin 927 engelli memur atanacak."

BAKAN YANIK DUYURMUŞTU

Kamuya, Ocak 2022'de 2 bin 927 engelli memur ataması yapılacağı açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2022 yılı Ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız." dedi.

Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin istihdam olduğunu belirtti. Engelli vatandaşların istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerini belirten Yanık, 2002'de kamuda 5 bin 777 engelli memur olarak çalışırken, 2020'de bu sayının 62 bin 337'ye ulaştığını hatırlattı. Yanık, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde 750 engelli öğretmenimizin atamasını da gerçekleştirerek bu sayıyı 63 bin 87'ye çıkardık. Söz verdiğimiz gibi 2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun da kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak" dedi.

Bakan Yanık, ocak ayında yapılacak atama için 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 927 kadro talebinde bulunulduğunu, adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımlayacağı tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklarını kaydetmişti.

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