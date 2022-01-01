Ekonomi EPDKdan elektrik tarifesi duyurusu Satış bedeli kilovatsaat başına 31,85 kuruş oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK'dan 'elektrik tarifesi' duyurusu: Satış bedeli kilovatsaat başına 31,85 kuruş oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklama göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedelinin kilovatsaat başına 31,85 kuruş olmasına karar verildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Haber Merkezi AA
EPDKdan elektrik tarifesi duyurusu: Satış bedeli kilovatsaat başına 31,85 kuruş oldu
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EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KİLOVATSAAT BAŞINA 31,8592 KURUŞ

Buna göre, EÜAŞ tarafından 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 31,8592 kuruş olacak.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 135 kuruş uygulanacak.

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