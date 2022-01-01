EPDK'dan 'elektrik tarifesi' duyurusu: Satış bedeli kilovatsaat başına 31,85 kuruş oldu

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KİLOVATSAAT BAŞINA 31,8592 KURUŞ
Buna göre, EÜAŞ tarafından 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 31,8592 kuruş olacak.
Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 135 kuruş uygulanacak.