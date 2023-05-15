Eser ve hizmet siyaseti kazandı

Türkiye, “Yüzyılın Seçimi” olarak nitelendirilen 14 Mayıs’ta kararını eser ve hizmet siyasetinden yana verdi. 55 milyonu aşkın vatandaşın oy kullandığı seçimi, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada tamamladı. 21 yıllık iktidarında Türkiye ekonomisini 4,5 kat büyüten Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelleri üzerinde yükselen refahın karşılığını aldı. AK Parti hükümetlerinin müreffeh bir gelecek için ortaya koyduğu vizyon, milli iradenin istikrardan yana tecelli etmesini sağladı.

YATIRIM VE ÜRETİMLE BÜYÜMEYE DEVAM

Güçlü, büyük ve bağımsız Türkiye’nin teminatı olarak, ekonominin sürdürülebilir, kapsayıcı, insan odaklı ve dengeli büyümesi için hayata geçirilen politikalar kararlılıkla uygulandı. Erdoğan öncülüğündeki AK Parti kadroları döneminde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 201 milyar dolardan 905 milyar dolara çıktı. Kişi başına gelir 4 bin 249 dolardan 10 bin 655 dolara ulaştı.

24 YILLIK EYT SORUNU ÇÖZÜLDÜ

24 yıllık EYT sorunu çözüldü. Asgari ücretliler, sözleşmeliler ve emekliler, özel olarak yürütülen çalışmalarla ihya edildi. Kadınlar ve gençler için kaynağı belli somut projeler ortaya konuldu.

SAYISIZ PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Türkiye'nin otomobili Togg, Milli Uydu İmece, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, TCG Anadolu Gemisi, Yerli Altay Tankı, Ankara-Sivas Hızlı Treni ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi sayısız proje ülkeye kazandırıldı.

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN MİLLİ KAYNAKLAR

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı mücadelesinin en büyük göstergesi olan ve piyasa değeri 1 trilyon doları bulan Karadeniz doğal gazı 3 yılda devreye alındı. Teröristlerden temizlenen Gabar ve Cudi’de 100 milyar dolarlık yeni petrol rezervi bulundu.

SAĞLIKTA SESSİZ DEVRİM

Sağlık alanında gerçekleştirilen sessiz devrim, pandemi döneminde cankurtaran şehir hastaneleri ile daha da büyüdü. Yatak kapasitesi, ameliyathane, ambulans sayısı, personel yeterliliği gibi kalemlerde geçmişle kıyaslanmayacak iyileştirmelere imza atıldı. Bu adımlar, 85 milyon vatandaşın rahatça sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağladığı gibi yurt dışından da Türkiye’ye tedaviye gelenlerin sayısını artırdı.

DEPREMİN YARALARI HIZLA SARILIYOR

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından da alnının akıyla çıktı. Yıkıma uğrayan 11 ilde binlerce konutun temeli atılırken, asrın felaketinden 76 gün sonra yapımı tamamlanan köy evleri teslim edildi. Depremden etkilenen 11 ilin 10’unda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok yüksek oranda oy çıkmasında, hükümetin afetin yaralarını hızlıca sarması etkili oldu.

CUMHUR HİZMET EDENE SAHİP ÇIKTI

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi ile dar gelirlilerin konuta erişimi kolaylaştırıldı. İstanbul’da 1.5 milyon riskli yapının devlet desteğiyle yenilenmesi için “Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanyası” başlatıldı. Yeni Konut Finansman Modeliyle orta gelirlilere yönelik projeler tasarlandı. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan konuta her alanda asırlık eksiklikler tamamlandı. AK Parti’nin toplumun tüm kesimlerine dokunan eser ve hizmet siyaseti sandıktan çıkan sonuçta belirleyici rol oynadı.

TÜRKİYE ÜST GELİR GRUBUNA

Ekonominin ana kalemlerinin tamamında önemli başarılar elde eden AK Parti, yeni dönemde de çıtayı iyice yukarı taşıdı. 2024-2028 döneminin yol haritası niteliğindeki Ekonomi Eylem Planı çerçevesinde yıllık ortalama yüzde 5,5 büyümeye imza atılacak. Türkiye ekonomisi 1 trilyon 500 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olacak. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’dan kişi başına düşen gelir, 16 bin dolara yükseltilecek.

İHRACATTA 400 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Teknoloji yoğun yüksek katma değerli sektörlerin ekonomideki payı artırılarak Türkiye daha rekabetçi bir konuma getirilecek. Lojistik ve altyapı alanında yapılan yatırımların sağlayacağı avantajların yanı sıra gümrüklerde dijitaleşme, son kullanıcıya hızlı erişim, e-ticaret teşvikleri gibi uygulamalarla ihracat 400 milyar dolara ulaştırılacak.

90 MİLYON TURİST 100 MİLYAR DOLAR GELİR

90 milyon turist, 100 milyar dolar gelir hedefi yakalanacak. Finansal alanda yapılacak yeniliklerle girişimcilik ekosistemi destekleri sürdürülecek. Gençler başta olmak üzere, iyi projesi olup sermayeye ihtiyaç duyan kesimler güçlü bir şekilde teşvik edilecek.

6 MİLYON KİŞİLİK EK İSTİHDAM

Toplam istihdamın 6 milyon artışla 2028 sonunda 38 milyona çıkarılması ve işsizlik oranının yüzde 7’nin altına indirilmesi için bir dizi adım atılacak. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişleri hızlandırılacak. Güvenceli esnek çalışma biçimleri devreye alınacak. Kayıt dışılıkla mücadele mekanizmaları güçlendirilecek.







