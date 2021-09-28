Ekonomi Esnaftan borç yapılandırması için süre uzatılsın çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnaftan borç yapılandırması için 'süre uzatılsın' çağrısı

Yapılandırma kanunu kapsamındaki borçlar için başvuru süresinin uzatılmasını ve taksit ödemelerinin gelecek yıl başlamasını istediklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, bu yönde bir gelişmeyi dört gözle beklediklerini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Esnaftan borç yapılandırması için süre uzatılsın çağrısı
Foto/arşiv

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay sonunda başvuru süresi bitecek borç yapılandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alacakların tahsil edilebilmesi için başvuru süresinin uzatılması gerektiğini belirten Palandöken, esnafın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaralarını saramamasına karşın borçlarını ödemek için çabaladığını ifade etti.

Palandöken, borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurunun bu ay sonunda biteceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm esnafımızın yapılandırma imkanından faydalanabilmesi ve devletimizin alacaklarını tahsil edebilmesi için, yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı ve taksit ödemeleri 2022 yılında başlamalı. Esnafımız da borçlarını ödemek istiyor, devletimizin de alacaklarını tahsil etmesi gerekiyor. Bunun mümkün olabilmesi için bu süre uzatımını esnafımız dört gözle bekliyor."

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