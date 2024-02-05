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Ekonomi

Eşyası sığmayana kiralık depo oda

Evine fazla gelen eşyasını atmak istemeyen vatandaş, depo oda kiralamaya başladı. Ofis eşyasını, kano gibi yazlık ürünlerini ve şirket arşivini saklamak isteyenler için aylık kiralar, 5 ile 10 bin lira arasında değişiyor. İşin piyasası, nakliye firmalarından soruluyor.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:21 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ülke çapında başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği, yan sektörleri beslemeye devam ediyor. Son dönemde hareketli ve bol cirolu günler geçiren evden eve taşıma işinin yeni trendi kiralık depolar oldu. Konutu kentsel dönüşümde olan vatandaş daha küçük evlere taşınabiliyor. Bu süre içinde yeni mekana sığmayan eşyalarını bir yerde tutması gerekiyor. İşte şimdilerde, nakliye firmaları yaklaşık 5 ile 10 metrekarelik alanları kiralamaya başladı. Piyasadaki adıyla depo odaların hacmi ve genişliği talebinize göre belirleniyor.

AYLIĞI ORTALAMA 5 BİN LİRA

Genelde metreküp cinsinden ifade edilen bu yerler, 6 ile 100 metreküp arası her ihtiyaca uygun olarak sunuluyor. Artan eşya fiyatlarını düşünen vatandaş, yeni evine taşınana kadar mevcut olanları atmak istemiyor. Kanepe takımı, değerli eşya veya elektronik cihazlarını kısa süreli muhafaza etmek isteyenler, aylık kirası 5 bin lira civarında olan yerleri kiralıyor ve rakam isteğe göre artabiliyor. İnternette onlarca ufak depo ilanı bulabilirsiniz. Konuştuğumuz şirket yetkilileri; söz konusu depoların Sancaktepe, Sultanbeyli, Çatalca ve Silivri gibi şehir dışına yakın bölgelerde toplandığı bilgisini verdi.

Anahtarı sizde kalan odalardan dilediğiniz zaman eşyalarınızı kontrol edebilirsiniz. Deprem korkusu nedeniyle güvenli konutlara taşınanlardan yoğun talep gelirken, taşınma sırasında fazla olan eşyalar yine nakliyeciler tarafından bu depolara götürülüyor. Sadece size ait olan ve güvenliği sağlanan bu alanların kiraları metreküpe göre değişiyor. 10 gün gibi daha kısa sürelerde rakamların daha da düştüğünü hatırlatalım.

KOBİ’LERDEN YOĞUN TALEP

İstanbul’un farklı lokasyonlarındaki bu tesislerde istenirse arşiv bile saklanabiliyor. Ofisini taşıyan ama eşyasını kısa süreli bırakmak isteyen KOBİ’lerden de yoğun talep söz konusu. Yurt dışında yaklaşık 50 yıllık mazisi olan bu sektördeki işletmelerin sayısı pandemi sonrasında arttı. Asıl talep patlaması ise, kentsel dönüşüm sürecinde yaşanıyor.

GÜVENLIK KORUMASI

Kurumsal firmalar, yüksek güvenlik ve temizlik hizmeti sunuyor. Bu depolarda, yangın dedektörleri ve alarm sistemleri de mevcut. İhtiyaca göre kiralama yapılabilen oda tarzındaki depolar bu aralar revaçta. Anlayacağınız, mobilyasına kıyamayan, fazla eşyasına yer arayan, evladına hatıra saklayan, arşivini ayıran herkes burada.



#KOBİ
#Ekonomi
#Kiralık depo
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