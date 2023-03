Et fiyatlarına büyük indirim: Ramazan boyunca fiyatlar sabit

Tarım Kredi marketleri, Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle et fiyatlarında Ramazan boyunca indirim kampanyası yapıldığı müjdesini vermişti.

Et fiyatlarının arttığı bu dönemde yapılan indirimler vatandaşları memnun ederken fiyatların ne kadar olduğu merak ediliyor.

PAKETLENMİŞ KUŞBAŞI VE KIYMA ET RAFLARINDAKİ YERİNİ ALDI

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatif Marketleri arasında imzalanan protokol doğrultusunda paketlenmiş kıyma ve kuşbaşı et raflardaki yerini aldı. Bu girişimle, Ramazan öncesi et fiyatlarındaki spekülasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor.