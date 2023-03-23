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Ekonomi

Et fiyatlarına büyük indirim: Ramazan boyunca fiyatlar sabit

Et ve Süt Kurumu tarafından Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri ile imzalanan protokol kapsamında ambalajlı kıyma ve kuşbaşı etler, raflarda yerini aldı. Ramazan ayında yönelik et fiyatlarını sabitlemesi Ramazan'ın ilk günü itibariyle başladı.

15:19 . 23/03/2023 Perşembe
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Tarım Kredi marketleri, Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle et fiyatlarında Ramazan boyunca indirim kampanyası yapıldığı müjdesini vermişti.

Et fiyatlarının arttığı bu dönemde yapılan indirimler vatandaşları memnun ederken fiyatların ne kadar olduğu merak ediliyor.

PAKETLENMİŞ KUŞBAŞI VE KIYMA ET RAFLARINDAKİ YERİNİ ALDI

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatif Marketleri arasında imzalanan protokol doğrultusunda paketlenmiş kıyma ve kuşbaşı et raflardaki yerini aldı. Bu girişimle, Ramazan öncesi et fiyatlarındaki spekülasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor.

KUŞBAŞI VE KIYMA NE KADAR?

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri kıymanın kilogramını 140TL, kuşbaşı etin kilogramını ise 150 TL'den satışa sundu. Kampanyadan tüm müşterilerin yararlanabilmesi için başlangıçta müşterilere birer paket kıyma ve kuşbaşı et verilecek.



#Tarım Kredi Kooperatifi
#Et ve Süt Kurumu
#ramazan
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