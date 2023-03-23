Et fiyatlarına büyük indirim: Ramazan boyunca fiyatlar sabit

Arşiv
Tarım Kredi marketleri, Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle et fiyatlarında Ramazan boyunca indirim kampanyası yapıldığı müjdesini vermişti.
Et fiyatlarının arttığı bu dönemde yapılan indirimler vatandaşları memnun ederken fiyatların ne kadar olduğu merak ediliyor.
Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatif Marketleri arasında imzalanan protokol doğrultusunda paketlenmiş kıyma ve kuşbaşı et raflardaki yerini aldı. Bu girişimle, Ramazan öncesi et fiyatlarındaki spekülasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri kıymanın kilogramını 140TL, kuşbaşı etin kilogramını ise 150 TL'den satışa sundu. Kampanyadan tüm müşterilerin yararlanabilmesi için başlangıçta müşterilere birer paket kıyma ve kuşbaşı et verilecek.