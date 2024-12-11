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Et fiyatlarında suni artışa müdahaleden kaçınmayız

Et fiyatlarında suni artışa müdahaleden kaçınmayız

Resul Ekrem Şahan
04:0011/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önceki gün yapılan Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yumaklı, et üretimini artırmaya yönelik bir yol haritası oluşturduklarını belirterek, “Bu kapsamda anaç hayvan sayısını artırıp onların üretime kazandırılmasını istiyoruz. Bu konuda modeller geliştirdik. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Et ve Süt Kurumu (ESK) iş birliğinde anaç hayvanları getirmeye başladık” dedi.


BÜYÜKBAŞ SAYISINI 70 BİNE ÇIKARACAĞIZ

Et fiyatlarındaki artışa ilişkin yapılan spekülasyonlara da değinen Yumaklı, “Bunlar alışmışlar, bir söylenti ortaya atıp onun üzerinden fiyatları artırmaya. Bu alışkanlıklarından artık vazgeçmeleri lazım. Ancak biz Ticaret Bakanlığımızla beraber gereğini yapıyoruz. Burada amaç ne tüketici fahiş fiyatla ürün alsın, ne de üretici yapmış olduğu işten zarar etsin. Piyasayı yakından takip ediyoruz. TİGEM ile ESK iş birliği kapsamında TİGEM’deki büyükbaş hayvan varlığını 2025’te 70 bine çıkaracağız. Bu arada suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız” diye konuştu.


#Ekonomi
#et
#fiyat

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