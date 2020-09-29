Eti Bakır Kırgızistan’ın En Büyük 5 Maden Tesisinden Birine İmza Atacak

Dünya gazetesinin haberine göre projenin temel atma töreni Tereksay kentinde gerçekleştirilirken törene Kırgızistan Başbakanı Kubatbet Boronov, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Eti Bakır Tereksay Yönetin Kurulu Başkanı ve Üyesi Ali Osman Cengiz katılım gösterdi. Bunun yanında Türk ve Kırgız yetkililer ile maden çalışanları da törende hazır bulundu.

Mehmet Cengiz temel atma töreninde gerçekleştirilen yatırım ile ilgili şu yorumlarda bulundu: “Eti bakır ile de maden alanında Kırgızistan’a ilk adımımızı 2015 yılında attık. Bugün ön çalışmalarını tamamladığımız yatırımı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisin yatırım tutarı 180 milyon doların üstünde. Sahip olduğumuz deneyimi Kırgızistan’a aktaracağımız gibi yatırımlarımız da devam edecek.”

Tamamlandığında yılda bir milyon ton altın cevheri işleme kapasitesine sahip olacak ve Kırgızistan’ın en büyük 5 maden tesisi arasında yer alacak olan tesis İnşaat aşamasında yaklaşık 1000 kişiye, işletme aşamasında ise yaklaşık 650 kişiye istihdam sağlayacak. Aynı zamanda tesisin Kırgızistan ekonomisine yılda 65 milyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.