Döviz, ekonomiyle ilgilenmeyenlerin bile takip ettiği bir bir alan. Her zaman karşımıza çıka döviz kurundaki hareketlilik, pandemi sürecinde daha önemli oldu. Dolar ve Euro'da son rakamlar merak ediliyor.

Altındaki yükseliş ile insanlar Dolar ve Euro gibi yabancı para birimlerindeki hareketliliği yakından takip eder oldu. Döviz kurunu kabaca tanımlamak gerekirse ülkenin para biriminin yabancı para birimi karşısındaki değeri anlamına geliyor. Geçtiğimiz mart ayında da Euro tarihinde bir ilk yaşandı.

EKONOMİ Dolar ve euro yeni güne nasıl başladı?

Dolar ve Euro'nun güne nasıl başladığı çok aratılanlar oluyor. Yabancı para birimlerinin değerinin yükselmesi yatırımları heyecanlandırıyor. Peki hem yatırım yapmak isteyenler hem de Avrupa ülkelerini gezmek isteyenler Euro'ya yönelmeli mi? Euro ne zaman düşer ne zaman yükselir?

EKONOMİ Euro'da tarihte bir ilk

Döviz kurunu etkileyen faktörler ise şunlar: FED kararları, IMF, Avrupa ekonomileri, cari açık, dış ticaret, para birimine olan arz-talep, enflasyon beklentileri, ekonomik politikalar, yurt içi ve yurt dışı faiz oranları, ülke ekonomisinin durumu, turizm.

EKONOMİ Dolar kaç lira oldu, euro ne kadardan satılıyor?

Euro ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Son zamanlarda en çok tercih edilen yatırım araçların başında gelen euro hakkında; Euro Ne Olur ? Euro yükselir mi ? Euro düşer mi ? soruları yatırımcıların cevaplar aradığı konuların başında geliyor.

Euro fiyatının değişimini etki eden bir çok faktör bulunmakta. Bu faktörleri de yukarıda söyledik. 'Euro ne zaman düşer ne zaman yükselir?' sorusuna cevap vermek oldukça zor.

EKONOMİ Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 7.55'e geriledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle her ülkenin ekonomisi olumsuz etkilendi. Avrupa’da da çeşitli ülkeler zaman zaman virüsün merkezi haline geldi. Bu dönemde de her ülke para birimi gibi olduğu gibi euro da olumsuz etkilendi. Önümüzdeki süreçte de koronavirüs vakalarının seyrine göre fiyat hareketlilikleri gerçekleşecek. Bu yüzden analistlerin yorumlarını takip etmek gerekiyor.

REKLAM